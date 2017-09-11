Норвегия и Россия сотрудничают в области добычи арктической нефти

На этой неделе норвежская компания Statoil и российская «Роснефть» создали совместное предприятие по освоению Северо-Комсомольского месторождения в заполярном Ямало-Ненецком автономном округе. «Этот документ знаменует начало важного этапа в долгосрочном сотрудничестве между «Роснефтью» и Statoil», – заявил глава российской нефтяной компании Игорь Сечин после подписания на этой неделе нового соглашения о сотрудничестве.

Согласно сделке, подписанной в ходе продолжающегося Восточного экономического форума во Владивостоке, норвежская компания получает 33,3 процента акций компании «СевКомНефтегаз». Остальная доля акций остается под контролем «Роснефти».

За последние два года российская и норвежская компании успешно пробурили две скважины на Северо-Комсомольском контрактном участке. По данным «Роснефти», результаты показывают, что запасы нефти и конденсата здесь можно оценить в 111 миллионов тонн, что более чем в два раза превышает первоначальные оценки. Бурение двух разведочных скважин было профинансировано компанией Statoil.

Как сообщает «Роснефть», начало фазы производственных испытаний подготовит почву для полномасштабной разработки месторождения. «Этот этап позволит нам приступить к извлечению нефти высокой вязкости в этом районе, и, следовательно, сохранить общий уровень добычи в Ямало-Ненецком округе», – подчеркивают представители компании.

Разработка Северо-Комсомольского месторождения является частью комплексного соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя компаниями в 2012 году. Оно расположено в богатых нефтью Пуровском и Надымском районах Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного в арктической части Уральского региона России.

Лицензия охватывает территорию площадью 1368 квадратных километров, а общий объем запасов углеводородов оценивается в 203 миллиона тонн нефти и 179 миллиардов кубометров газа.

В дополнение к Северо-Комсомольскому месторождению, соглашение о сотрудничестве от 2012 года между двумя компаниями включает контрактные участки Магадан-1 и Лисянский в Охотском море, а также участок Персеевский в Баренцевом море.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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