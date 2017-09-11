В своем сражении с Россией за контроль над Арктикой Соединенные Штаты сталкиваются с численным перевесом противника

Таяние льдов впервые в истории сделало доступными колоссальные количества минеральных и энергетических ресурсов в Арктке. Открылась возможность захватить контроль над 90 миллиардами баррелей нефти, что эквивалентно 5,9 процентам от общих разведанных запасов планеты. Это более чем вдвое превышает нынешние резервы России и в три раза больше, чем то, чем располагают Соединенные Штаты. Будущие возможности могут иметь решающее значение для национальных интересов, однако присутствие США в регионе, по словам командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта, прискорбно более скромное по сравнению с российским. Климатические изменения создали новую границу в Арктике, но, поскольку крупнейшие державы мира уже борются за преимущества, Соединенные Штаты рискуют безнадежно отстать от конкурентов.

«Соотношение сил составляет примерно 40 к 2, – сказал Зукунфт в интервью, посвященном сравнительному анализу парка ледоколов у США и России. – Иными словами, по масштабам присутствия в Арктике мы значительно уступаем России».

Ледоколы специально сконструированы для прокладки путей через толстые арктические льды, которые останавливают большинство кораблей. Большее количество ледоколов означает более свободный доступ к арктическим ресурсам, и русские имеют его во много раз больше, чем американцы. Хуже того, Россия заявляет о своих претензиях на большую часть региона.

«Россия претендует на большую часть Северного Ледовитого океана до Северного полюса, – пояснил Зукунфт. – А это, с моей точки зрения, означает, что они намерены отказать другим странам в доступе к этим территориям». Кроме того, в России полным ходом идет разработка новых боевых ледоколов, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

«У нас нет надводного присутствия в этом регионе, чтобы противостоять угрозе, – сказал адмирал. – Но если у Америки есть суверенные интересы, нам может потребоваться ледокол 21 столетия, который мы сможем затем модифицировать с помощью модульной системы вооружений, чтобы иметь возможность хотя бы отстоять свои позиции».

Даже если бы Соединенные Штаты увеличили свой парк ледоколов, они могли бы столкнуться с некоторыми проблемами международно-правового характера. Дело в том, что Россия, наряду с большинством стран, подписала Конвенцию Организации объединенных наций по морскому праву от 1982 года, в которой изложены основные принципы механизма использования странами ресурсов мирового океана. Соединенные Штаты участвовали в обсуждении Конвенции, но до сих пор не подписали ее.

Для ратификации этого договора требуется две трети голосов в Сенате, а консерваторы исторически опасаются подписывать конвенцию, поскольку считают, что это может ограничить суверенитет США. Однако, эксперт по международному праву из Военно-морского колледжа США Джеймс Краска утверждает, что присоединение к конвенции может лишь усилить позиции США, предоставив Америке прочную правовую основу для добычи океанских ресурсов.

Адмирал Зукунфт считает, что подписание конвенции было бы позитивным шагом, если речь идет о желании США «застолбить участок» в Арктике, однако даже при наличии юридической поддержки Береговая Охрана США нуждается в финансовой помощи Конгресса. «Они уже знают, что нам нужно, – с улыбкой заметил Зукунфт. – Мы должны ежегодно увеличивать свой бюджет на пять процентов».

Это весьма скромная просьба для силы, которая несет ответственность за огромное количество рабочих мест вдоль всего протяженного американского побережья и не только там. С увеличением финансирования, Зукунфт сможет построить новые ледоколы, суда и беспилотные летательные аппараты, необходимые для Береговой Охраны. Он также сможет расширить штат и вновь нанять 1100 резервистов, которые были недавно сокращены из-за бюджетных ограничений.

«Это не слишком большие запросы для службы, которая финансируется в размере 10,5 миллиардов долларов в год, – сказал Зукунфт. – Увеличение бюджета позволило бы превратить Береговую Охрану в военную силу 21 века».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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