Пропагандистский фильм НАТО переписывает историю и прославляет нацистов

На официальном канале НАТО на YouTube недавно появился новый весьма спорный видеоролик под названием «Лесные братья». Суть этого 8-минутного фильма – героизация и восхваление доблестных латышских, литовских и эстонских воинов, которые ушли в леса, чтобы противостоять оккупации Советским Союзом стран Балтии в 1945 году. Отчаянные партизаны пользовались поддержкой значительной части местного населения, что позволило им продолжать сопротивление Советам вплоть до 1980 годов.

Это практически неизвестная история холодной войны, поскольку события происходили на территории, оккупированной Советским Союзом. Никто в те времена не рассказывал о вооруженном сопротивлении националистических групп, поскольку Советский Ссоюз создавал себе образ одной большой и счастливой семьи.

Тема этого нового пропагандистского ролика НАТО – уподобление решимости и героизма этих исторических «лесных братьев» нынешним силам специального назначения Литвы, Эстонии и Латвии. Согласно сюжету фильма, современные балтийские воины, как и их предшественники из «лесного братства», сталкиваются с превосходящими силами противника, на этот раз с президентом Путиным и его кровавыми русскими ордами. Сроки выпуска этого короткометражного фильма НАТО, несомненно, не случайно выбраны таким образом, чтобы увеличить ощущение угрозы, исходящей от России, которая нынешним летом провела масштабные военные учения на своей стороне границы.

К несчастью для студентов нынешней эпохи, этот фильм полностью переписывает историю, абсолютно не считаясь с фактами, имея целью оклеветать и очернить Россию. Не менее серьезная проблема заключается в том, что он также оправдывает балтийских нацистов, многие из которых были соучастниками зверств Холокоста.

В фильме утверждается, что в 1945 году балтийские воины, «сражавшиеся по обе стороны линии фронта» во время Второй мировой войны, ушли в леса, чтобы начать борьбу за свои национальные интересы. Это утверждение лишено смысла и, по сути, является прямой фальсификацией истории. В силу своего неблагоприятного географического положения, прибалтийские страны оказались зажатыми между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом.

В соответствии с Пактом о ненападении от 1939 года, подписанным между Гитлером и Сталиным, Советскому Союзу предоставлялось право на оккупацию и аннексию трех прибалтийских государств. Когда Гитлер в июне 1941 года нарушил этот пакт, его войска вытеснили Советы из Прибалтики.

Очень немногие латыши, литовцы или эстонцы решили перейти на сторону Советского Союза и воевать за Сталина. Темная глава истории балтийских народов рассказывает о том, как большинство из них добровольно вызывались воевать на стороне нацистов. Антисемиты-боевики быстро и агрессивно действовали во время облав на еврейское население, сгоняя его для окончательного истребления.

Одним из самых безжалостных среди этих боевиков было латвийское подразделение Arajs Kommando, организованное в начале июля 1941 года Виктором Арайсом, в дальнейшем штурмбанфюрером СС. Несколько позже, в 1943 году Германия формализовала этот альянс, включив балтийских добровольцев в войска Waffen SS. Одна только Латвия обеспечила такое количество добровольцев, что его хватило для комплектования двух дивизий Waffen SS, 15-й и 19-й.

Когда ход войны переломился, и фортуна изменила Гитлеру, немцы и их союзники были вынуждены отступать. Несколько позже 15-я латвийская дивизия СС сумела сдаться в плен западным союзникам СССР, но 19-я оказалась в ловушке на Курляндском полуострове, и ей пришлось сражаться с Советами до конца. Когда Адольф Гитлер совершил самоубийство в Берлине, и его мечта о Третьем Рейхе была похоронена, эти балтийские добровольцы в форме СС ушли в леса, чтобы избежать захвата в плен. Из-за принадлежности к войскам СС, а особенно к зондер-команде Арайса, которые активно участвовали в массовых убийствах балтийских евреев, в конце концов они оказались в советских лагерях Гулага, либо были казнены по приговору суда.

Справедливости ради, следует отметить, что авторы исторической реконструкции в фильме НАТО «Лесные братья» ясно показывают, что участники антисоветского сопротивления носили немецкую форму и использовали немецкое оружие. Утверждать, что они сражались по обе стороны линии фронта – это значит не считаться с действительностью, а превращать в героев людей, которые так или иначе участвовали в преступлениях нацистов, в том числе и Холокосте, просто безнравственно и отвратительно.

В настоящее время Канада разместила в Латвии 400 своих солдат, чтобы обеспечить сдерживание потенциальной российской агрессии. В следующем году, 19 марта Латвия будет проводить свой ежегодный военный парад в Риге, чтобы отдать дань почтения славе своего Легиона СС во Второй мировой войне. В это трудно поверить, но канадские войска на самом деле будут присутствовать на параде, где латыши прославляют свое нацистское прошлое.

Однако, латыши, по крайней мере, достаточно честны, чтобы открыто гордиться своим прошлым и чествовать его. Что же касается НАТО, то пересказывать их историю и прославлять латвийских эсэсовцев как героев антисоветского сопротивления – просто недопустимо, как бы ни стремились американские пропагандисты любыми средствами оклеветать Россию.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x