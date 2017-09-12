Завершение эпохи мирового господства США: геополитическое и экономическое значение саммита БРИКС и Восточного экономического форума

Ни для кого не секрет, что аббревиатура БРИКС была предложена в свое время аналитиками банка Goldman Sachs. Общеизвестно, что ядром этого партнерства являются Россия и Китай. Не секрет и то, что Бразилия и Индия, помимо текущих проблем внутренней политики, страдают от гигантской внешней задолженности. А это в свою очередь означает, что две страны БРИКС находятся под жестким контролем со стороны МВФ, где Соединенные Штаты обладают правом вето на любые решения.

Сотрудничество между странами-членами БРИКС в последнее время заметно застопорилось. Похоже, что Россия и Китай (РК) делают всю работу, в то время как Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика (БИС) попросту не знают куда двигаться. Вот почему, как полагают некоторые аналитики, Китай стремится привлечь другие страны, не входящие в БРИКС, и включить их в возможные будущие соглашения. Эта политика проводится уже с 2014 года. В нынешнем году в саммите приняли участие Мексика, Таиланд, Таджикистан, Гвинея и Египет. В то же время, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) объявил о выделении финансирования в размере 210 миллионов долларов Египту для поддержки развития возобновляемых источников энергии в стране, а Китай сообщил о предоставлении Гвинее 20 миллиардов долларов в обмен на полезные ископаемые. Эта политика может привести к официальному расширению или даже переименованию БРИКС. На данный момент в качестве рабочего названия действует промежуточный термин «БРИКС Плюс».

Эта реорганизация и переименование альянса БРИКС могут оказаться необходимыми мерами, чтобы ослабить влияние США. Ликвидация привязки к доллару и противодействие его превосходству должны происходить в том числе и в идеологическом измерении. Чтобы положить конец долларовой гегемонии Китай и Россия должны иметь мощный военный потенциал для противодействия исходящим от США инициативам конфликтов, взаимодействовать в рамках торговых соглашений, номинированных в их собственных валютах. Они должны начать, например, объявлять, что та или иная сделка оценивается в ту или иную сумму рублей или юаней, а не долларов. Контроль над нарративом – это также мощное средство укрепления влияния. Формирование своих собственных названий и терминологии, использование собственных выражений и подходов, распространение своей тысячелетней философии, культуры и литературы – это также важная часть большой игры. Это еще одна форма освобождения от долларовой гегемонии, но на идеологическом уровне.

Достижения Восточного экономического форума

По мнению некоторых аналитиков, это было главное событие начала сентября в мире, как в экономическом, так и в дипломатическом аспекте. Восточный экономический форум достиг гораздо большего, чем саммит БРИКС.

На геополитическом фронте, в то время как США развернули противоракетную систему THAAD в Южной Корее, что публично осудили как Россия, так и Китай, этот двухдневный форум во Владивостоке собрал за одним столом Северную Корею, Южную Корею и Японию. По мнению наблюдателей, эта встреча может стать началом мирного процесса на Корейском полуострове во главе с Россией и Китаем, в результате чего, США окажутся за пределами дипломатических дискуссий. Американская риторика до сих пор не привела ни к чему, кроме эскалации напряженности. Это была явная попытка США создать еще одну зону конфликта вблизи российской и китайской границ. Восточный экономический форум послал ясный сигнал о том, что Россия и Китай говорят в один голос, и этот голос советует Северной Корее, Южной Корее и Японии игнорировать американскую истерию и спокойно решать свои проблемы. Если бы Россия и Китай обладали в 2013-2014 годах таким международным влиянием, какое они имеют сегодня, война в Сирии вообще могла бы не начаться.

Вдобавок к этому, по данным RT, на форуме было подписано 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллиона рублей (приблизительно 44 миллиарда долларов). Это на 35 процентов больше по сравнению с результатами предыдущего форума в прошлом году. Дальневосточный федеральный округ России обладает невероятным потенциалом. От сельского хозяйства до туризма (на Камчатке можно увидеть уникальные, абсолютно захватывающие пейзажи), в этом регионе непочатый край работы. Однако, для поддержки комплексного развития необходима хорошая инфраструктура. Процесс модернизации аэропортов, автомагистралей, железных дорог, морских путей и гаваней, связывающих российский Дальний Восток с соседями, уже идет.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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