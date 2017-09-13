Новый российский закон может помешать показу голливудских фильмов в России

Возможно, вскоре Голливуду будет сложнее и затратнее показывать свои фильмы в России, которая для американской киноиндустрии является важным рынком. Правительство России планирует повысить стоимость выдачи прокатного удостоверения голливудским и другим зарубежным кинолентам, и это повергает в ужас дистрибьюторов и дипломатические представительства. Вызывают опасение у них и новые правила, регулирующие масштабы проката голливудского кино.

Министерство культуры 29 августа опубликовало текст законопроекта, который предусматривает резкое подорожание выдачи прокатного удостоверения с 3,5 тысяч до 5 миллионов рублей.

Действие закона распространяется на все полнометражные фильмы с количеством показов более 100, он создан, чтобы улучшить финансирование отечественных кинопроизводителей. Закон распространяется на все фильмы, но прокатчики российского кино могут рассчитывать на полную компенсацию затрат, и в результате «целью» законопроекта становятся лишь зарубежные киноленты.

По некоторым подсчётам, вступление закона в силу может стоить дистрибьюторам независимого кино около 27 миллиардов долларов в год. Преобладающие в российском прокате голливудские фильмы способны лучше адаптироваться к скачку стоимости, но затраты составят около 2 процентов от общей прибыли. Подсчёт доходов от проката голливудских картин не ведётся, но в прошлом году кассовые сборы зарубежного кино в России составили 82 процента от общей суммы – около 596 миллионов из 727 миллионов долларов.

«Если министерство воплотит свои планы в жизнь, в России не останется независимых дистрибьюторов, – рассказал изданию The Hollywood Reporter генеральный директор прокатной компании «ВОЛЬГА» (среди прочих осуществляла показ фильма Вуди Аллена «Светская жизнь») Сергей Спиридонов. – Некоторые закроются сразу, иные продержатся чуть дольше, но завершится всё одинаково».

В прошлом году «Светская жизнь» принесла прокатчикам 2,2 миллиона долларов и стала самым прибыльным в России фильмом Аллена, но сборы картин других независимых кинопроизводителей оказались гораздо ниже. К примеру, «Джульетта» Педро Альмодовара собрала 307 тысяч долларов, а доход от проката фильма «Она» Пола Верховена (одна из самых кассовых картин от независимых производителей) составил 280 тысяч долларов.

Что касается высокобюджетного голливудского кино, повышение стоимости прокатного удостоверения индустрия может воспринять как налог на бизнес. Вышедший в прокат 25 мая фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от компании Disney стал самой кассовой картиной за первую половину года.

Но относительно крупномасштабных премьер Россия готовит ещё большие ограничения, за которыми в Голливуде внимательно наблюдают. Дата вступления нововведений в силу ещё не названа, однако в России намерены защищать отечественных кинопроизводителей от конкуренции с Голливудом, не позволяя одному фильму занимать более 35 процентов показов в день. На пике популярности «Пираты» занимали 56 процентов всех показов.

Сегодня Американская ассоциация кинокомпаний, представляющая интересы крупнейших студий, не выступает против введения ограничений, чтобы протесты со стороны Америки не усугубили ситуацию.

В Евросоюзе опасаются, что показывать европейские фильмы в России будет невозможно, и это приведёт к потере культурных связей.

По словам критиков, новый закон, который общественность и киноиндустрия будут обсуждать до 27 октября, в худшем случае перекроет доступ к рынку для арт-хауса и независимого кино, а в лучшем – реструктурирует всю систему, в которой дистрибьюторы сейчас вынуждены покупать права на прокат во всём СНГ, объединяющем Россию, Казахстан, Белоруссию и другие бывшие республики СССР.

Даже крайне оптимистически настроенные дистрибьюторы прогнозируют большие изменения в бизнесе, если закон вступит в силу.

Эксклюзивные прокатчики голливудских фильмов – такие как московский дистрибьютор студии Paramount Pictures компания Central Partnership – действуют осторожно. Компания намерена выступить с «официальным заявлением», когда её юридическая служба изучит текст закона.

Главные студии Голливуда с представительством в Москве придерживаются этой же линии: на просьбу журналистов The Hollywood Reporter прокомментировать ситуацию компания Universal воздержалась от комментариев, а Sony, Paramount, Warner и Disney не ответили. Тем не менее, источник в киноиндустрии США заявил, что есть некоторые опасения по поводу планируемого повышения стоимости, и руководство киностудий внимательно следит за ситуацией.

Дипломатический источник в посольстве Евросоюза сообщил The Hollywood Reporter, что существует «обеспокоенность влиянием» нового закона на «культурные связи с Россией».

По словам источника, в России демонстрируются лишь несколько европейских фильмов, и повышение стоимости может «обернуться огромными финансовыми потерями» и привести к полному исчезновению европейских фильмов из российских кинотеатров.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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