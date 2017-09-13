Наращивание военной мощи в эпоху неопределённости

«Ясно, что использование ядерного оружия с этической точки зрения не может быть оправдано, так как каждый человек – это обладающая достоинством личность, даже если он гражданин вражеской страны», – написали Энрико Ферми и Исидор Раби в приложении к отчёту Генерального совещательного комитета Комиссии по атомной энергии США 1949 год.

Практически все важные показатели геполитической силы, кроме экономических, меняются. Американо-российские отношения неустойчивы. Вектор американо-китайских отношений неизвестен. Связь Америки со своими союзниками ослабевает. Ещё немного, и в мире будет установлен порядок, обусловленный наличием ядерного оружия. Обострились даже китайско-индийские отношения (две азиатские страны – настоящие мастера по части откладывания проблем в долгий ящик), возросла вероятность столкновений на приграничных территориях и на море.

Политика Америки также изменяется, это стало ясно с избранием Трампа президентом. Даже до его вступления в должность геополитическая позиция Америки была крайне ослаблена. Несмотря на непозволительное расточительство в Афганистане, Америка всё ещё способна на проецирование силы. Отголоски странного соседства непоследовательности во внутренней политике Америки и её военной мощи будут звучать ещё долго. Агрессивное применение силы и невнимание к дипломатии (две характерные для Америки после теракта 11 сентября черты) могут привести к ещё большей трагедии.

Факторы, влияющие на региональную стабильность в Азии, также изменяются. Нью-Дели подружился с Вашингтоном, а Китай сделал экономическую ставку на Пакистан. И если Пакистан не сможет выплатить проценты, у Китая останется доля в проектах. В то же время, Америка считала Пакистан главным союзником, не входящим в НАТО, но сейчас Конгресс отказывает ему в финансировании военных нужд. Подобные изменения были неизбежны, так как Равалпинди большей выгоды ожидал от сотрудничества с Кабулом, нежели с Вашингтоном.

Мировой ядерный порядок неустойчив. Распадается сеть ядерной безопасности, сотканная из договоров о сокращении ядерной угрозы, нераспространении оружия и сокращении арсеналов Америки и России. Великое, но недооценённое достижение холодной войны и последовавший за ней период хаоса все либо забыли, либо начали воспринимать как должное. Негосударственное крыло Республиканской партии кромсает на куски сеть безопасности, а не занимается её починкой.

Процесс разрушения не происходит от низов к верхам, как предполагало большинство аналитиков, когда для создания и вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия потребовалась незаурядная изобретательность и дипломатический талант. Скорее, проблема наращивания ядерной мощи идёт от верхов к низам и от середины к верхам, а не связана, как ранее предполагали эксперты, с тем, что у какой-либо страны, не имеющей ядерного оружия, получится его создать.

Сейчас нет новых стран, желающих обзавестись ядерным оружием. Основные трудности «режима» нераспространения оружия стали вертикальными, а не горизонтальными. Возможны изменения: затруднения как по вертикали, так и по горизонтали могут появиться в зависимости от того, надумана ли проблема Северной Кореи, и будут ли выолнены условия иранской ядерной сделки. Всё это напрямую зависит от Дональда Трампа – самого выгодного вложения Кремля с целью лишить Америку престижа и влияния.

У вертикальной проблемы наращивания ядерной мощи несколько аспектов. Прежде всего, Америка и Россия не увеличивают ядерные силы, а реструктурируют их, добавляя новые «украшательства».

Также наблюдаются подвижки в государствах, чьи ядерные арсеналы измеряются трёхзначными цифрами. Подобные арсеналы позволяют им перейти от использования ядерного оружия в качестве средства устрашения к выбору объектов для нанесения ядерного удара согласно концепции контрсилы. Китай, Индия и Пакистан находятся на грани этого перехода, расширяя свои триады. Пекин и Нью-Дели, в основном, противятся этому порыву, хотя ракеты MIRV определённо в зоне их досягаемости. Пакистан, где подобные решения принимают военные, уже определил, что ракеты малой и большой дальности должны соответствовать концепции контрсилы.

Неопределённость в отношениях Америки с Россией и Китаем осложняется космической гонкой вооружений с участием этих стран. Пекин в подобных соревнованиях новичок, Вашингтон и Москва – опытные соперники. Существует и кибервойна – это относительно новое явление, где отсутствуют неписаные правила, и законом она не регулируется.

Таково нынешнее положение. С этой неразберихой не справиться, взывая к «контролю над вооружением», «нераспространению», «средствам сдерживания», «стабилизации гонки вооружений» или ликвидации. Сила оружия или «ужесточённые» санкции также не помогут. «Усиленное» сдерживание не отменяет ядерную угрозу, а лишь определяет её место. Способ снизить ядерную опасность остаётся прежним: необходимо сообща провести тонкую дипломатическую работу, подкреплённую традиционными инструментами силы, которые существуют, но не применяются.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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