Компания «ЦРТ Сервис»: почему сотрудники оставляют хорошие отзывы.

Компания ЦРТ Сервис была создана и развивалась, как полноценный аутсорсинг любой техподдержки для средних и крупных предприятий сектора телекома, госуслуг и розничной торговли. Отзывы всех сотрудников, работающих тут, сводятся к одному: их основная задача, чтобы у фирм-заказчиков работало всё оборудование и заказчик об этом не задумывался. Все локальные и внешние сети, сканеры и принтеры, компьютеры и телефоны, кассы и контрольная техника работали без сбоев и правильно. Это обслуживание вашего оборудования на торговой, банковской, муниципальной точке «под ключ». При этом офис или магазин может находиться в любом регионе Российской Федерации.

Работа в ЦРТ Сервис построена через мобильное приложение. Инженеры, работающие в компании по договору, получают задачи и заказы через систему, и там же их закрывают после выполнения. Оплата труда прозрачная: премий нет, нет и штрафов, есть точно оцененные задачи и соглашение об уровне услуг с заказчиком (SLA). Штрафы за недобросовестного сотрудника или некачественно выполненную задачу платит заказчику сама компания, сотрудник при этом понижается в рейтинге и в конце концов может попасть в «черный список» и уволиться.

Отзывы клиентов о ЦРТ Сервис подтверждают, что соглашение SLA содержит в себе описание в деталях по предоставляемым услугам, сервису и их качеству, а также по средствам их контроля и времени исполнения. Таким образом унифицированная заявка должна быть выполнена в течение максимум 24 часов, а срочные заявки согласно заключенному соглашению выполняются в экстренном режиме, иногда в течение 15 минут.

Компания ЦРТ Сервис сегодня — это 9 филиалов по всей стране, более 6 000 человек в штате и это не предел. Постоянно набираются новые специалисты для реализации крупных и масштабных сервисных контрактов. По поводу средней заработной платы компания четко дает понять, что она сильно зависит от специальности. Это может быть оклад, но чаще всего МРОТ и сдельный доход от выполнения заявок. Средняя заработная плата в регионах России сильно варьируется, но то, что сотрудники ЦРТ Сервис стабильно получают хороший доход, подтверждается многочисленными отзывами.

Уделяется большое внимание обучению работников и повышению их квалификации. Это происходит как силами собственных экспертов, так и в специальных профильных обучающих заведениях. При этом компания ЦРТ Сервис практикует не только очные занятия, но и дистанционное обучение на онлайн-курсах и вэбинарах.

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