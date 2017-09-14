Россия теснит Саудовскую Аравию на рынках Азии

Китайский конгломерат CEFC принял решение о приобретении 14,16 процента акций российской компании «Роснефть» за 9 миллиардов долларов. Сделка не стала сюрпризом, так как ранее «Роснефть» объявила о стратегическом партнёрстве с CEFC. Но она определённо свидетельствует об улучшении отношений Москвы и Пекина, которое наделяет Россию преимуществом перед Саудовской Аравией в борьбе за китайский нефтяной рынок.

Действительно, Эр-Рияд и Москва в последние месяцы наладили контакт, к сотрудничеству их подтолкнул затянувшийся кризис на международном нефтяном рынке. Подобной теплоте отношений также не стоит удивляться. Как в строках Шекспира: «В нужде с кем не поведёшься».

Россия и Саудовская Аравия сейчас сотрудничают, но по сути они – соперники, сражающиеся за китайский нефтяной рынок. Журналист издания Bloomberg Gadfly Лиам Деннинг отмечает, что Москва и Эр-Рияд – это «заклятые друзья», которые ведут битву за Китай в мире, где нефтяная жажда индустриальных стран уже утолена, а растущие экономики (и Китай среди них) ещё нуждаются в нефти.

В результате сделки китайский конгломерат CEFC приобретёт большую часть 19,5 процента акций «Роснефти», которые в прошлом году купила швейцарская компания Glencore совместно с Qatar Investment Authority. В результате крупнейший китайский трейдер будет на долгое время обеспечен российской нефтью, а у «Роснефти» появится стабильный поток прибыли.

Сделка стала закономерным шагом в рамках азиатской оси России. Под действием санкций Америки и США Москва совершила единственно возможный разумный поступок, обратившись к другим рынкам, среди которых сегодня оказались Китай и Индия – крупнейшие потребители нефти, в среднесрочной перспективе формирующие спрос. В 2016 году «Роснефть» приобрела индийскую компанию Essar Oil, и это событие стало началом долгого пути.

Тем временем Саудовская Аравия без устали убеждает членов ОПЕК в том, что необходимо отнестись к сокращению объёмов добычи нефти более серьёзно, и намеревается продлить срок действия ограничения, а остатки своих сил Эр-Рияд бросает на подготовку к первому публичному размещению акций Aramco.

Ранее в этом году Саудовская Аравия заключила договор с китайской China North Industries Group Corp. о постройке нефтеперерабатывающего завода мощностью в 300 тысяч баррелей в день и запланировала создание предприятий в Малайзии и Индонезии.

Для осуществления проектов потребуются внушительные инвестиции со стороны Саудовской Аравии, поэтому Эр-Рияд возлагает надежды на выпуск новых акций Aramco, пока Россия улучшает отношения с Китаем, утоляя его спрос на нефть. Деннинг полагает, что Эр-Рияд может привлечь китайских инвесторов к Aramco. Проблема в том, что вряд ли они согласятся оплатить заявленную стоимость Aramco.

Поэтому пока Саудовская Аравия всеми силами стремится сократить производство нефти (некоторые наблюдатели считают этот шаг ошибкой, за которую придётся дорого заплатить) и подготовить первое публичное размещение акций Aramco, Россия поддерживает контакт с Китаем и Индией, и её доля в нефтяном импорте Китая за счёт Саудовской Аравии уверенно растёт.

Если Эр-Рияд намерен вернуть свою часть крупнейшего из развивающихся нефтяных рынков, ему нельзя терять время. Китай и Индия ищут способ сократить свою потребность в нефти и надеются, к примеру, отказаться от автомобилей с ДВС. Пройдут десятки лет, прежде чем эти меры значительно снизят потребление нефти, но их необходимо учитывать при планировании долгосрочного развития экономики.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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