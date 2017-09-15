Как «Роснефть» спасла свою нефтяную платформу, которой грозила судьба «Титаника»

Согласно недавнему сообщению агентства Reuters, «Роснефти» удалось переместить айсберг весом более миллиона тонн в Северном Ледовитом океане, чтобы предотвратить его столкновение с нефтяной платформой. Тоннаж этого айсберга вдвое больше, чем той гигантской плавучей льдины, которая в 1912 году отправила на дно знаменитый «Титаник».

Для эффективного буксирования айсберга эксперты применяли эхолокацию, измеряя с ее помощью подводную часть айсберга, а затем использовали полученную информацию для оптимального оснащения кораблей, которые в конечном итоге отбуксировали этот огромный кусок замерзшей воды на безопасное расстояние.

Арктика – один из последних рубежей разведки природных ресурсов, а под тундрой и льдом находятся огромные запасы неразведанной нефти, газа и минеральных ресурсов. Именно поэтому столь высоки ставки в борьбе за доминирование в Арктике между такими странами, как Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Россия, Дания и Канада.

Если говорить о нефти, по современным оценкам в Арктике имеется 90 миллиардов баррелей неразведанных запасов черного золота. Это составляет около 6 процентов от известных мировых запасов нефти, около 110 процентов нынешних запасов нефти в России, или 339 процентов запасов США.

Айсберги, которые отрываются от Западной Антарктиды, часто держатся у побережья, но иногда они находят свой путь в открытое море вблизи южноамериканского мыса Горн, что создает проблемы для судоходных компаний. Несколько лет назад Грант Бигг, специалист по моделированию мирового океана из Шеффилдского университета, заявил, что сильные ветры, дующие в Антарктиде, помогли оторвать гигантский айсберг от суши, а затем в результате более теплых погодных условий в Южном полушарии растаял зимний ледяной покров, который мог бы удержать его на месте.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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