Многие россияне мечтают переехать жить в теплые края или хотя бы иметь свой собственный дом у моря, в который можно приезжать в свободное время. Сейчас существует масса вариантов покупки недвижимости как в России, так и за рубежом, но уже много лет одним из самых популярных мест для этого является Кипр. Традиционно этот средиземноморский остров привлекает много российских туристов, которые после разового посещения хотят оставаться там насовсем. Но купить недвижимость в чужой стране самостоятельно практически нереально. Однако спрос рождает предложение и уже много лет на Кипре работают компании, которые помогают россиянам приобрести недвижимость.

Одной из самых популярных и респектабельных является Leverage Investments, которую возглавляет Игорь Коршунов. Кипр стал для этого бизнесмена вторым домом, его компания работает с 2004 года и за это время продала уже более 2000 объектов недвижимости. Это неудивительно, так как компания действительно выделяется на фоне конкурентов. Во-первых, Leverage Investments работает абсолютно легально, чего нельзя сказать о некоторых других посредниках в покупке недвижимости на острове. Во-вторых, компания имеет хорошую репутацию, поддерживаемую не только положительными отзывам клиентов, но и многочисленными проверкам и сертификациями, которые компания ежегодно проходит. Например, качество работы компании подтверждено международным сертификатом качества ISO 9001:2008, ежегодно ее проверяет сертификационная комиссия из Великобритании.

Кроме того, компания привлекает клиентов множеством очень заманчивых предложений и акций. Например, сейчас каждому покупателю недвижимости Leverage Investments бесплатно оформляет вид на жительство, банковский счет, водительское удостоверение и медицинскую страховку в Северном Кипре, причем все это распространяется еще и на членов семьи. Также компания оказывается множество сопутствующих услуг вроде бесплатного ознакомительного тура, сдачи в аренду недвижимости клиентов или кредита на срок до 12 лет без первоначального взноса, от 6% до 14% годовых, без справок и поручителей. Неудивительно, что у Leverage Investments и Игоря Коршунова в Северном Кипре бизнес стабильно развивается и привлекает все больше желающих обзавестись недвижимостью в этом прекрасном месте.

Узнать больше о работе Leverage Investments и Игоря Коршунова в Северном Кипре помогут отзывы клиентов компании, уже купивших недвижимость, благо таких очень много и найти их не составляет труда.

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