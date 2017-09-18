Европейские партнеры «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» наткнулись на американские санкции

Если Конгресс США, наложивший санкции на газопровод из России в Германию, финансируемый европейскими компаниями, действительно ставил цель спасти Украину от мести России на газовом рынке, возможно, ему это отчасти удалось. По крайней мере, один из крупнейших участников проекта прокладки газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море считает, что последний закон о санкциях делает финансирование этого проекта «Газпрома» слишком рискованным.

«Санкции сделали финансирование «Северного потока-2» почти невозможным»,– заявил в среду генеральный директор компании OMV Райнер Зеле. Согласно статье в ежедневной деловой газете «Ведомости», финансовые обязательства консорциума «Северный поток» должны быть пересмотрены. Санкции ставят коммерческих кредиторов, предоставляющих средства для реализации проекта, под угрозу.

Согласно проекту, новая нитка газопровода должна пройти рядом с существующим трубопроводом «Северный поток-1», соединяющим Россию и Германию. Газпром предложил проложить ее, когда стало ясно, что Украина выходит из орбиты российского влияния. Жестокий разрыв отношений между Украиной и Россией в конечном итоге настроил Вашингтон и Европу против России, впрочем, Европа в основном оставалась пассивным участником этого противостояния. Власти Германии и Австрии были в ярости, когда узнали, что президент Трамп может наложить санкции на любую компанию, финансирующую газопровод «Северный поток-2», который, как принято считать, является инструментом, с помощью которого Россия намерена обойти свой традиционный маршрут транспортировки газа в Европу через Украину.

Украинская государственная газовая компания «Нафтогаз» заявила, что на ее долю приходится почти 10 процентов ВВП Украины. Лишившись российских транзитных сборов, украинская экономика была бы вынуждена искать какой-то способ компенсировать эти потери.

Российские и азиатские банки могут обойти санкции, но вряд ли они покроют 70 процентов финансирования, необходимого для прокладки «Северного потока-2», – заявил Зеле. – Если из-за санкций банки не дадут ни единого евро, мы рассмотрим другие источники финансирования проекта, но это будет зависеть от состояния собственных средств каждой компании. Обязательства всех участников консорциума закреплены подписанным договором, и мы будем выполнять их, как и «Газпром».

Проект газопровода через Балтийское море оценивается в 9,5 миллиардов евро. Еще в апреле 2017 года были подписаны соглашения о финансировании между «Газпромом» и его европейскими партнерами, французской Engie, OMV, Royal Dutch Shell и германскими Uniper и Wintershall. Упомянутые компании взяли на себя обязательство предоставить 4, 75 миллиардов евро или около 950 миллионов евро каждая, в рамках финансирования проекта. Это финансирование оказалось под угрозой, потому что если OMV не удастся убедить какого-то европейского кредитора одолжить им эти деньги, рискуя попасть под санкции, компании придется использовать свои собственные ресурсы или искать кредиты за пределами Европы.

Некоторые консультанты предположили, что компании получат страховые гарантии от своих правительств. Теоретически это означает, что в случае необходимости соответствующие страны будут обязаны выплатить любые пошлины, обусловленные санкциями.

«Газпром» заявил, что потенциальное влияние санкций на деятельность компании в Европе и ее международные проекты «в значительной степени зависит от Президента и Министерства финансов США». Компания в настоящее время оценивает возможные последствия.

Конгресс США ясно дал понять, что Трамп должен ввести санкции в отношении «Северного потока-2». Они также придали санкциям силу закона, в сущности, лишив Трампа традиционной роли президента, который наделен правом действовать без одобрения конгресса в вопросах внешней политики. Теперь Трамп не может нормализовать экономические отношения с Россией, если не получит одобрения от Конгресса.

В июле «Северный поток-2» получил 324 миллиона евро от пяти европейских компаний, сказано в отчете «Газпрома» за первое полугодие. В целом проект уже получил около 30 процентов необходимых финансовых средств, или 2,9 миллиарда евро, сообщила газета «Ведомости». Около половины денег пришли из Европы.

Россия также работает над другим альтернативным маршрутом поставок газа в Европу. В настоящее время ведутся работы по прокладке газопровода «Турецкий поток», который пройдет по дну Черного моря.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x