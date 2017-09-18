Россия и Китай объединились против долларовой империи

Мы ошибаемся, полагая, что вооруженные конфликты, вспыхивающие в разных точках по всему миру, никак не связаны друг с другом. На самом же деле почти все они так или иначе обусловлены общим противостоянием между «Американской империей Запада» с одной стороны, и БРИКС, организацией государств, стремящихся установить «альтернативный международный порядок», с другой. Эта борьба за власть разыгрывается с использованием двух основных элементов, тесно связанных между собой: военной силы и финансов.

В настоящее время в мире существует обширная дуга напряженности и конфликтов, которая простирается от Восточной Азии до Центральной Азии, от Ближнего Востока до Европы, от Африки до Латинской Америки. Горячими точками вдоль этой межконтинентальной дуги являются Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Афганистан, Ирак, Иран, Украина, Ливия, Венесуэла и другие. У них разная история и геополитические особенности, но есть нить, которая «сшивает» их в одно целое: это стратегия, осуществляемая «американской империей Запада», которая в настоящее время все больше приходит в упадок, с целью раздавить новые государства и объединения, прежде чем они смогут подняться и набрать силу. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в китайском Сямыне, уловил, в чем состоит страх Вашингтона.

Президент России Владимир Путин, выражая «озабоченность стран БРИКС в связи с несправедливостью существующей глобальной финансово-экономической архитектуры, не учитывающей растущий вес развивающихся экономик», подчеркнул необходимость «преодоления чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют». Это было явным намеком на доллар США, на который приходится почти две трети глобальных валютных резервов, и который является валютой, определяющей цену на нефть, золото и другие виды стратегического сырья.

За счет этого США удается сохранять свое доминирующее положение в мире, печатая доллары, стоимость которых основана не на реальной экономической мощи США, а на использовании американской валюты в качестве глобальной. Однако, в последнее время произошли три значимых события, которые могут положить конец мировому господству Америки.

Во-первых, год назад китайский юань был включен в корзину резервных валют МВФ, присоединившись к доллару, евро, иене и фунту стерлингов.

Во-вторых, Пекин намерен в самое ближайшее время начать практику заключения контрактов на покупку нефти, номинируемых в юанях, конвертируемых в золото.

И в-третьих, страны БРИКС призывают к введению квот, то есть к пересмотру количества голосов, принадлежащих каждой стране в МВФ. Дело в том, что Соединенным Штатам принадлежит вдвое больше голосов, чем 24 странам Южной Америки, включая Мексику, а число голосов, принадлежащее большой семерке G7, в три раза больше, чем у группы стран БРИКС.

Вашингтон смотрит на российско-китайское партнерство с растущей озабоченностью по нескольким причинам: товарообмен между двумя странами быстро растет, и в 2017 году, согласно прогнозам, достигнет 80 миллиардов долларов; резко увеличилось число договоров о сотрудничестве между Китаем и Россией в таких секторах как энергетика, сельское хозяйство, аэронавтика и авиация, космические исследования и инфраструктура; недавно было объявлено, что китайская национальная энергетическая компания приобретет 14 процентов акций «Роснефти» (российской государственной нефтяной компании), а Россия будет поставлять газ в Китай (в объеме 38 миллиардов кубометров в год) через новый газопровод «Сила Сибири», который вступит в строй в 2019 году. Это откроет для российского энергетического экспорта путь на Восток, и позволит России компенсировать ущерб от попыток США блокировать экспорт на Запад, в Европу.

Поскольку США постепенно теряют прежние позиции в экономическом плане, они пускают в ход все свои главные козыри: военную мощь и политическое влияние. Военное давление США в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове, войны США/НАТО в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке, инспирированный США и НАТО переворот на Украине и последующая конфронтация с Россией – все это части общей стратегии: глобального противостояния Америки с российско-китайским альянсом.

Это столкновение не только экономическое, но и геополитическое. Оно также является частью плана по подрыву БРИКС, а также резкого смещения вправо маятника политической власти в Бразилии и во всей Латинской Америке. Курт Тидд, возглавляющий объединённое командование ВС США в зоне Центральной и Южной Америки, в настоящее время готовит военный сценарий, который Трамп угрожал применить в отношении Венесуэлы. В ходе слушаний в Сенате он обвиняет Россию и Китай в оказании «вредного влияния» на Латинскую Америку с целью продвижения в этом регионе «своего видения альтернативного международного порядка».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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