Россия выходит на вторую позицию в рейтинге крупнейших мировых производителей золота

Согласно сообщению Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, с запуском крупного золотодобывающего производства в Магаданской области Россия станет вторым по величине производителем золота в мире.

Подпись к изображению: Наталкинское золоторудное месторождение



После того, как вступит в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, который строится российской золотодобывающей компанией «Полюс» для разработки золоторудного месторождения «Наталка», объем переработки руды превысит 10 миллионов тонн в год, а объем производства золота достигнет 13 тонн в год. Таким образом, производство золота в стране увеличится на 5 процентов.

Это сделает Россию вторым крупнейшим производителем золота в мире после Китая, сообщила пресс-служба генерального директора компании «Полюс» Павла Грачева.

Компания «Полюс» официально приступила к первому этапу ввода в эксплуатацию объекта на Наталкинском золоторудном месторождении в «горячем режиме». Выход объекта на полную мощность ожидается к концу 2018 года.

Наталкинское месторождение расположено в Тенькинском районе Магаданской области, приблизительно в 400 километрах от города Магадана. Это месторождение, открытое еще в 1942 году, обладает крупнейшими запасами золота в России. Здесь добывается 25 процентов российского золота.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x