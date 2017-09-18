Экономический урок для Китая и России от Пола Крейга Робертса

Помните, как заместитель директора ЦРУ Майк Морелл заявил в телевизионном шоу Чарли Роуза, что США должны начать убивать русских, чтобы послать им сигнал, а начальник штаба Сухопутных войск Марк Милли угрожал, что «мы разобьем вас так, как еще никто не разбивал»? Так вот, после нескольких лет постоянных военных угроз в адрес России, теперь министр финансов США Стивен Мнучин начал угрожать Китаю. На днях Мнучин заявил, что Соединенные Штаты «наложат на них (имеется в виду Китай) дополнительные санкции и лишат их доступа к американской и международной долларовой системе».

Подпись к изображению: Пол Крейг Робертс — американский экономист, политический и экономический обозреватель, кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана



Что же происходит? Разорившееся правительство США, обремененное 20-триллионным долгом, которое вынуждено печатать доллары, чтобы на них покупать свои собственные облигации, угрожает второй по величине экономике мира, которая, исходя из расчета на основе паритета покупательной способности, уже сегодня превосходит экономику США.

Посвятите пару минут размышлению об этой угрозе Мнучина Китаю. Сколько американских компаний расположены в Китае? Это далеко не только Apple и Nike. Будут ли санкции против Китая означать, что эти американские компании не смогут продавать сделанные в Китае товары в США или где-нибудь еще за пределами Китая? Полагаете, что глобальные американские корпорации поддержат такие меры?

А что если Пекин отреагирует национализацией всех американских заводов, а также принадлежащих Западу банков на территории Китая и Гонконга?

Мнучин такой же слабоумный, как представитель США в ООН Никки Хейли. Он не знает, кому угрожает. Достаточно лишь поверхностно проанализировать угрозу Мнучина исключить Китай из международной долларовой системы. Никакая иная мера не могла бы нанести большего вреда Америке и принести столько пользы Китаю.

Колоссальный объем экономических транзакций просто вышел бы из долларовой системы, резко снизив ее масштабы и значимость. Самое главное, до китайского и российского правительств, наконец, дошло бы, что оставаться в долларовой системе – это масса обязательств без каких-либо выгод. Россия и Китай должны были уже много лет назад создать свою собственную систему. Оставаясь частью долларовой системы Вашингтона, они фактически предоставляют Вашингтону право выдвигать угрозы и вводить санкции.

Причина, по которой Россия и Китай остаются слепы и не замечают очевидного, заключается в том, что они в свое время по глупости направили своих студентов в Соединенные Штаты для изучения экономики. Эти студенты вернулись домой с промытыми мозгами, напичканные неолиберальной экономикой, которую Майкл Хадсон метко назвал «экономикой свалки». Эта американская экономическая наука делает российских и китайских экономистов де-факто американскими марионетками. Они поддерживают политику, которая служит интересам Вашингтона, а не их собственных стран.

Если Китай и Россия хотят быть на самом деле суверенными странами, они должны молиться, чтобы Мнучин отрезал их от долларовой системы, которая эксплуатирует их экономику. Тогда России и Китаю придется внедрить свою собственную финансовую систему и изучить реальную экономику вместо того, что выдает за экономику пропаганда, которая служит интересам Вашингтона.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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