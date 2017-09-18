Экономисты: Нет необходимости ограничивать биткоин

После нескольких беспокойных недель на рынке криптовалют биткоину необходима поддержка, и экономисты из Центрального банка Финляндии вовремя подоспели с публикацией, в которой экономическая система биткоина названа «революционной». Исследователи утверждают, что использующая технологию блокчейн криптовалюта надёжно защищена от тех, кто пытается проводить незаконные манипуляции.

Экономисты утверждают: «Биткоин – это монополия, которой управляет протокол, а не менеджеры. Обычно монополии находятся в ведении управляющих организаций, у которых есть право устанавливать, а затем менять цены, предложения и правила. Закон ограничивает деятельность монополий, чтобы предотвратить или, на крайний случай, сократить их злоупотребление влиянием».

Исследователи даже полагают, что биткоин не поддаётся ограничениям. «Нет необходимости ограничивать биткоин, так как система полностью подчиняется протоколу в его актуальном состоянии, а комиссию за проведение транзакций назначают сами пользователи вне зависимости от деятельности майнеров».

Следует заметить, что высказанное в тексте документа мнение не отражает официальной позиции Банка Финляндии.

Растущее крипто-сообщество

Всё новые страны подключаются к использованию биткоина и криптовалют. Несколько недель назад Вьетнам объявил о начале процесса, в ходе которого к концу 2018 года биткоин легализуют, а связанные с ним налоги будут утверждены к 2019 году. Своей работой исследователи неофициально указывают на то, что Финляндия движется в схожем направлении.

Другие негосударственные эксперты также выступают в поддержку криптовалют. Некоторые даже предполагают, что криптовалюты могут стать дополнением к пенсионным выплатам, что в глазах будущих пенсионеров приблизит выход на пенсию к реалиям сегодняшнего дня.

Конечно, на практике всё обычно выглядит иначе, чем на бумаге, особенно когда дело касается такого сложного вопроса как структурирование экономики. Тем не менее, прогресс биткоина примечателен. Остаётся следить за ростом рынка криптовалют и развитием платформы блокчейн.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x