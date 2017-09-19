Оружие Америки – «доллар и дрон»

Считалось, что сила Британской империи – «в гинеях и виселицах». Гинея символизировала богатство Великобритании. Виселица воплощала собой рвение, с которым органы правопорядка стремились угомонить аборигенов.

Однако на дворе XXI век, время просвещения. Сегодня гинея и виселицы инструментами имперской власти не считаются. Современные их аналоги – «доллар и дрон», и они стоят на вооружении Америки.

К XIX веку фунт заменил гинею и стал мировой резервной валютой, сейчас его роль выполняет доллар. Как и в случае с фунтом, сегодня на доллар приходится две трети мировой торговли.

А что же виселицы? Британия свои проблемы за рубежом решала повешениями. Америка со своими трудностями справляется с помощью дронов. Такая вот цивилизованность и прогресс.

Солнце, наконец, зашло над Британской империей, виселицы рухнули, а фунт потерял статус мировой резервной валюты.

С американскими дронами ничего не случится. Но близок ли доллар к потере статуса мировой резервной валюты?

Недавние изменения позволяют сделать некоторые выводы. Мировая торговля нефтью была связана с долларом с 1974 года, когда Саудовская Аравия согласилась даровать доллару статус валюты нефтяного рынка. Желая приобрести нефть, нужно было запастись долларами.

Но сегодня Китай (крупнейший мировой импортёр нефти) готовится создать нефтяной рынок, который способен полностью обойтись без доллара. Китай планирует покупать нефть у России и Ирана за юани. Но юань, в отличие от доллара, не мировая резервная валюта.

Согласно плану, Россия и Иран смогут обменивать юани на более желанный ресурс – золото. Может быть, Китай в последние годы накапливал золото именно из-за этого?

Экономист Джим Рикардс говорит, что для нефтедоллара это начало конца: «Китай, Россия и Иран создают международную денежную систему, в которой доллару нет места. Некоторые её аспекты предвещают крах доллара. Прежде всего, Китай будет покупать нефть у России и Ирана за юани.

Эта валюта не является резервной, поэтому России или Ирану держать её не выгодно. Китай решил эту проблему, предложив обменивать юань на золото, основываясь на курсе Шанхайской биржи золота.

Это начало конца системы нефтедоллара, которую создал Генри Киссинджер в сотрудничестве с представителями Саудовской Аравии в 1974 году после того, как Никсон запретил свободный обмен доллара на золото».

Но сбросить доллар с пьедестала пытаются не только Китай, Россия и Иран. К ним присоединяются государства БРИКС – Бразилия, Индия, страны Южной Африки. На них приходится 25 процентов мировой производственной продукции.

На ежегодном саммите БРИКС в Китае на прошлой неделе члены организации поддержали китайский план. Посыл предельно ясен. Эпоха «неоправданного господства» доллара должна закончиться.

И недавние события могут ускорить воплощение китайского плана по избавлению от доллара. Министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что Китай потеряет доступ к международной долларовой системе, если Пекин не будет сотрудничать по вопросу введения новых санкций против Северной Кореи: «Если Китай откажется действовать в соответствии с санкциями, мы введём дополнительные санкции против этой страны и перекроем ей доступ к американской и международной долларовой системе. У нас серьёзные намерения».

«Серьёзные» – подходящее слово. «Грозные» – ещё одно. Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) – это система, которая ежегодно обеспечивает переводы триллионов долларов по всему миру.

Нефть – смазочный материал для механизмов международной финансовой системы или, как говорит Джим Рикардс, «кислород, поддерживающий в ней жизнь».

Перекрыть Китаю кислород? «Поэтому Китай покупает золото», – написал Джим Рикардс в твиттере.

Один из авторов The 5 Min. Forecast Дейв Гонигам полушутя интересуется: «Администрация Трампа намерена лишить доллар статуса мировой резервной валюты?»

Конечно, доллар не потеряет статус завтра, на неделе или в следующем году. Но ясно, к чему всё идёт.

Рикардс говорит: «В 2000 году на доллар приходилось 70 процентов мировых резервов. Сегодня этот показатель равен приблизительно 62 процентам. Если тенденция продолжится, в не столь отдалённом будущем показатель может упасть ниже 50 процентов».

Как наступает банкротство? Как писал Хемингуэй, сначала постепенно, а затем – в один миг.

Так и доллар потеряет статус резервной валюты: сначала постепенно, а затем – в один миг.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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