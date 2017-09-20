Из-за российской угрозы Великобритания восстанавливает военную базу времён холодной войны

Королевские военно-воздушные силы Великобритании вновь открывают на Шетландских островах радиолокационную станцию времён холодной войны, так как Великобритания сталкивается с новыми угрозами со стороны путинской России.

С базы Saxa Vord, расположенной на острове Анст, велось наблюдение за водной поверхностью Атлантического океана от Исландии до Норвегии, но Министерство обороны закрыло объект в 2006 году, так как напряжённость в отношениях с Россией спала.

Сейчас в Министерстве подтверждают, что база вновь откроется в октябре, и на самый северный остров Великобритании вскоре прибудут 30 специалистов.

Об этом замминистра обороны по закупкам Харриетт Болдуин рассказал в письме местному парламентарию Алистеру Кармайклу.

Она сообщила: «Рада подтвердить, что в следующем месяце на острове начнутся работы по восстановлению радиолокационной станции».

Отдалённый остров (ближайшая к нему станция находится в Норвегии) во время холодной войны входил в секретный список целей СССР в Великобритании.

После закрытия РЛС население острова сократилось вдвое до 600 человек, и база Saxa Vord превратилась в туристический курорт.

Советник Райан Томсон назвал заявление «отличной новостью» для острова Анст.

Бывшая работница Saxa Vord Пэм Муат рассказала изданию The Sunday Times: «Когда ВВС ушли, все очень расстроились. Военные полвека были здесь. Когда-то персонал базы насчитывал 250 человек, и многие жили здесь с семьями. Здесь была электростанция, полностью укомплектованная пожарная часть и медицинский центр».

Кармайкл сообщил журналистам газеты: «Говорили, что станцией можно управлять дистанционно, но я в этом сомневаюсь, зная о плохой связи с Северными островами».

Новость появилась на фоне сообщений о совместных учениях России и Белоруссии, которые начались недавно.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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