Рейтинг стран по индексу сложности экономики

Каждая страна обладает особенностями, которые делают ее экономику уникальной. В некоторых странах, например, в Соединенных Штатах или Германии, экономика способна производить множество товаров и услуг, которые экспортируются по всему миру. В таких странах, как правило, находятся ведущие мировые компании, работающие в финансовом и технологическом секторах, в области производства потребительских товаров и здравоохранения, а также производители высокоспециализированных товаров, таких как автомобили, программное обеспечение или фармацевтические продукты. В сущности, это страны с инновационной экономикой, которые способны противостоять негативным факторам и демонстрировать рост даже в самых неблагоприятных условиях.

В других странах экономика не обладает таким уровнем сложности. Инновации и научные разработки развиты слабо или не оказывают влияние на большинство отраслей промышленности. Такие страны могут полагаться всего на один или два основных продукта, которые обеспечивают подавляющую часть национального дохода. Очевидным примером такой экономики является Венесуэла, полностью зависящая от нефти, однако многие страны, в том числе даже западные, также отстают в этом отношении.

В 2009 году группа ученых из Гарвардского университета разработала показатель сложности экономики, с помощью которого проводится сравнение стран и составляется мировой рейтинг. В настоящее время этот показатель известен как индекс сложности экономики (ECI) или коэффициент экономической сложности. Его точное вычисление является довольно запутанным, но для выявления уровня сложности той или иной экономики используются два основных критерия:

Экономическое разнообразие. Этот критерий отражает количество различных товаров, которые страна способна производить; Экономическая универсальность – критерий, отражающий количество стран, которые также могут производить эти товары.

Другими словами, если страна производит всего несколько товаров, коэффициент сложности такой экономики является низким. С другой стороны, если страна производит много различных товаров, но все они простые, и их можно тиражировать в любом другом месте, сложность экономики также является недостаточно высокой.

Согласно самому последнему рейтингу, составленному на основе данных за 2015 год, страны распределились по уровню сложности экономики следующим образом. Во главе списка Япония (1 место), Швейцария (2 место), Германия (3 место) и Южная Корея (4 место). Соединенные Штаты занимают 9-ю позицию, а Канада существенно отстает и находится на 33 месте.

Австралия, которая в значительной степени полагается на сырьевые ресурсы, расположилась в рейтинге весьма низко для западной страны. Она занимает 73 позицию, между Казахстаном и Доминиканской республикой.

Последнее составление странового рейтинга по индексу сложности экономики позволило также выявить наиболее значительные изменения за десятилетний период между 2005 и 2015 годами.

Наибольшее снижение индекса сложности наблюдалось в экономике таких стран как Куба (50 позиций), Венесуэла (44 позиции), Зимбабве (23 позиции), Таджикистан (22 позиции), Австралия и Аргентина (18 позиций), Перу (17 позиций).

В частности, кризис в Венесуэле произвел крайне негативный эффект, разрушив почти все существующие факторы сложности экономики.

В то же время, экономика Кубы также находится в упадке, исходя из сложности экономики. Поскольку главные статьи кубинского экспорта – сахар-сырец (27 процентов), рулонный табак (15 процентов), никель (12 процентов), нефть (11 процентов), крепкие спиртные напитки (7 процентов) и ракообразные (4 процента), нетрудно понять, почему разнообразие ее экономики оценено столь низко.

На противоположной стороне этого спектра расположились Филиппины, продемонстрировавшие самый большой скачок, поднявшись на 28 позиций.

Некоторые африканские страны также значительно продвинулись вверх в рейтинге сложности экономики: Ботсвана, Малави, Уганда и Камерун. Каждая из этих стран поднялась более чем на 20 позиций.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x