Россия могла бы стать главным союзником Америки в урегулировании северокорейского кризиса

Хотя обычно Россия не рассматривается в качестве сколько-нибудь влиятельного игрока в дискуссиях о северокорейском ядерном кризисе, она обладает уникальной возможностью способствовать его деэскалации.

Подпись к изображению: На непроверенном фотоснимке, выпущенном Центральным информационным агентством Северной Кореи, Ким Чен Ын изображен во время инспекции учебного пуска стратегической баллистической ракеты Hwasong-12



Несмотря на растущую напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за вмешательства России в Крыму и в Сирии, а также в связи с нарушениями основных принципов существующего мирового порядка, за последние недели Россия дважды проголосовала в ООН за введение санкций в отношении Северной Кореи. Целесообразно вспомнить и о том, что летом 2015 года, в разгар украинского кризиса, Москва старалась не делать ничего такого, что могло бы сорвать усилия администрации Обамы по заключению ядерной сделки с Ираном.

Другими словами, Россия – это не просто возмутитель спокойствия, как ее часто изображают в последние годы. Москва играет с Вашингтоном в свою игру, гораздо более тонкую. Порой она занимает антагонистическую позицию, особенно в последнее время, а иногда идет на сотрудничество. Кроме того, у нее есть все основания, чтобы помочь Соединенным Штатам урегулировать ситуацию вокруг Северной Кореи.

В любой дискуссии по поводу того, как справиться с растущей воинственностью северокорейского лидера Ким Чен Ына, особое внимание обычно уделяется позиции Китая. Пекин и Пхеньян давно являются союзниками, при этом Китай – главный торговый партнер Северной Кореи. Однако по целому ряду стратегических причин, имеются имманентные ограничения, касающиеся возможных действий Китая в этом направлении. Пекин опасается последствий, с которыми столкнулся бы в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Северной Кореей, а кроме того, он стремится сохранить защитный буфер между собой и американскими вооруженными силами, базирующимися в Южной Корее.

Россия одновременно и похожа на Китай, и отличается от него, если говорить о возможностях выступить в качестве эффективного посредника в переговорах с Пхеньяном.

Подобно Китаю, Россия является ядерной державой, постоянным членом Совета Безопасности Организации объединенных наций и соседом Северной Кореи, связанным с Пхеньяном устойчивыми линиями коммуникаций. Во время Второй мировой войны Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, служил капитаном в Красной Армии. Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына, несколько раз приезжал в Россию в начале 2000-х годов. Сам президент России Владимир Путин нанес визит в Пхеньян в 2000 году. Хотя ему в тот момент не удалось заключить соглашение по ограничению ракетной программы Северной Кореи, визит помог восстановить связи между Москвой и Пхеньяном, которые пришли в упадок после распада Советского Союза.

Россия не входит в число стран, интересы которых прямо и непосредственно затронуты ядерными амбициями Северной Кореи, таких как Соединенные Штаты, Южная Корея и Китай. Кроме того, в отличие от Китая, Россия никогда не была империей, контролировавшей Корейский полуостров. Москва, возможно, обладает не столь значительным прямым влиянием на Пхеньян, как Пекин, но она вызывает у северокорейцев гораздо меньше националистического негодования и подозрительности.

В то же время, у России имеется ясная и непосредственная заинтересованность в деэскалации нынешнего кризиса. Владивосток, представляющий собой российские ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, штаб-квартира Тихоокеанского флота России и распределительный центр экспорта энергоносителей, расположен всего в паре сотен километров от нескольких ядерных объектов Северной Кореи. Российское правительство стремится также остановить дальнейшее развертывание американских систем противоракетной обороны в Южной Корее и Японии, которые хотят таким образом защитить себя от постоянной угрозы, исходящей от Северной Кореи.

Северная Корея не станет безъядерной страной – для этого уже слишком поздно. С другой стороны, она не будет официально признана ядерной державой. Но в конечном итоге она будет обладать ядерным оружием, с помощью которого сможет нанести удар по территории Соединенных Штатов.

Санкции, какими бы строгими они ни были, не остановят Пхеньян от дальнейшей реализации программы, в которой он видит ключ к собственному выживанию. Как сказал недавно Владимир Путин, северокорейцы скорее «станут есть траву», чем откажутся от ядерных вооружений. Последний запуск ракеты в прошлую пятницу был прямым ответом на новые санкции, особенно в отношении импорта нефти, которые в понедельник были одобрены Советом Безопасности ООН.

Это вовсе не означает, что введение санкций является ошибкой. Они остаются важным свидетельством коллективного осуждения и утверждают общую цель ядерного нераспространения. Однако, они к сожалению не способны остановить нуклеаризацию Северной Кореи.

Этого можно было бы достичь с помощью тотальной блокады страны, но такая попытка была бы слишком рискованной. Она могла бы подтолкнуть Северную Корею к началу войны или привести к распаду страны, что является неприемлемым, прежде всего, для Китая.

Таким образом, единственная разумная и жизнеспособная стратегия заключается в том, чтобы убедить северокорейское руководство, что оно уже располагает фактором сдерживания, который ему необходим, и что выход за эти рамки, который выражается в дальнейшей разработке ядерных вооружений, а также ракет дальнего радиуса действия, будет просто контрпродуктивным.

Именно здесь могла бы вступить в игру Россия: она способна подтолкнуть Пхеньян к стратегической сдержанности и тем самым помочь разрядить напряженность, предложив Северной Корее новые экономические перспективы.

Один из проектов, который обсуждался в прошлом, связан с прокладкой газопроводов из России в Южную Корею через территорию Северной Кореи. Другой проект был связан с восстановлением старой железнодорожной ветки, которая соединяла Южную Коею с Транс-Сибирской магистралью. Оба эти проекта в случае осуществления будут давать Пхеньяну транзитные сборы в иностранной валюте. В качестве еще одного жеста доброй воли, российское правительство могло бы также разрешить большему количеству северокорейских трудовых мигрантов работать в своих восточных областях. По некоторым оценкам, на сегодняшний день их число составляет от 30 до 50 тысяч, большинство из которых – строители и рабочие.

Экономика Северной Кореи работает лучше, чем принято считать на Западе. Ее валовой внутренний продукт (ВВП) вырос приблизительно на 3,9 процента в 2016-2017 гг. Кроме того, в стране появляются рыночные цены, например, в сфере торговли продуктами питания и недвижимостью. Это означает не только то, что сегодня Северная Корея способна противостоять санкциям более успешно, чем это было в прошлом. Экономические стимулы могут ускорить рыночную трансформацию, и, возможно, со временем смягчить ее позицию на международной арене.

Вашингтон и Пхеньян рано или поздно будут вынуждены вступить в прямые переговоры. Поскольку пока ни одна из сторон не готова к этому, сначала в третьих странах должны быть организованы секретные контакты между их представителями. А пока главным пунктом повестки дня является деэскалация напряженности, и Россия – один из маловероятных посредников.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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