Россия призывает США к блокчейновому перемирию

Советник президента России активно призывает правительства других стран отказаться от борьбы за доминирование в сфере блокчейна.

Пока Китай, Россия, США и другие государства всего мира пытаются превзойти друг друга в легализации блокчейна и криптовалют, Герман Клименко заявляет, что сверхдержавы должны объединиться в коалицию, которая займётся вопросами применения технологии блокчейн.

По мнению Клименко, вместо соперничества на высшем уровне главам государств следует объединить усилия и создать оптимальную среду, в которой смогут конкурировать программисты и компании со всего мира.

В разговоре с журналистами CoinDesk Клименко, назначенный на должность советника президента России в конце 2015 года, рассказал: «Мы выступаем за создание общей платформы для вашей страны, нашей страны и других стран. В рамках одной платформы мы сможем обмениваться мнениями о решениях наших властей и правительств».

По мнению Клименко, работу членов коалиции блокчейн при поддержке государства можно организовать, используя опыт недавно созданной Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК).

Будучи председателем правления российского Института развития интернета, Клименко участвовал в создании РАБИК. Сегодня Ассоциация под руководством предпринимателя Арсения Щельцина работает в четырёх областях.

К ним относятся криптовалюты, первичный выпуск монет, платформа блокчейн и «международные расчёты», посвящённые потенциальному влиянию технологии на отношения стран. У членов Ассоциации появляется возможность участвовать в государственно-общественном объединении с целью создания пилотных проектов, которые найдут своё применение в государственном и корпоративном секторах.

Во главе работ в каждой из областей стоит менеджер, ответственный за координацию проектов, но, по словам Клименко, это формальная должность. Он утверждает, что 1100 зарегистрированных членов Ассоциации «не нуждаются в менеджменте в традиционном понимании этого слова».

«В этой ассоциации от участников нам нужны лишь их навыки в различных отраслях, – рассказал Клименко. – У нас нет членских взносов, в них нет необходимости. Многие атрибуты традиционного менеджмента мы не используем».

Войны консорциумов

Структура организации РАБИК кажется знакомой, так как ничего действительно нового в ней нет. Но это вовсе не означает, что принятие подобной структуры на уровне государства не сможет принести существенных результатов.

Первый продукт технологии блокчейн – биткоин – обрёл нынешний статус во многом благодаря стараниям отдельных людей, а судьба других проявлений технологии зависела от действий консорциумов компаний из различных сфер производства. Финансовые услуги, страхование, информационные технологии – кажется, представители всех сфер объединились для создания совместных блокчейн-проектов в погоне за повышающейся рентабельностью.

Призыв Клименко к объединению усилий стран отличается тем, что предполагает колоссальный масштаб работ, и подобный масштаб будет иметь последствия.

В основе блокчейна – рассредоточенность; система зависит от количества звеньев цепи. Чем больше людей или групп использует блокчейн, тем производительнее и надёжнее становится система.

Клименко полагает, что благодаря созданию межгосударственной группы, посвящённой блокчейну, удастся избавиться от последнего препятствия, мешающего пользоваться выгодами технологии.

«Конкурируют не правительства, а программисты», – говорит он.

В качестве примера того, как совместная работа государств поможет сделать систему эффективнее, Клименко рассказал о зарождающейся сфере «телемедицины» или «цифровой медицины» с применением технологии блокчейн.

Местные СМИ уделяют большое внимание тому, как Ассоциация сможет использовать первичное размещение монет в качестве способа финансирования медицинских услуг, доступных через интернет, но Клименко утверждает, что спектр задач гораздо шире. По его словам, благодаря стандартизации законов, которые действуют в государствах относительно лекарств, появятся новые положительные моменты.

«В различных странах мира – в России, США, Китае или любой другой стране – медицинские показатели одинаковы, они универсальны», – сказал Клименко.

Опасения Китая

Возможно, Клименко со своими идеями о совместной работе правительств несколько опоздал.

Только за последний месяц Центральный банк России заявил о возможном ужесточении условий использования криптовалют, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала отчёт, согласно которому токены при ICO могут считаться ценными бумагами, а Китай пошёл на крайние меры – токены объявлены вне закона, биткоиновые биржи должны быть закрыты.

Но Клименко полагает, что вместо запретов или других мер, создающих новые препятствия, следует использовать более выверенный технологический подход.

«Определённо, криптовалюты и ICO представляют собой риск. Но столь же очевидно существование методов, способных этот риск уменьшить», – сказал он. В этом Германа Клименко поддерживает Арсений Щельцин, который возглавляет РАБИК и руководит новостным сайтом The Runet.

В беседе с CoinDesk Щельцин назвал одной из главных целей РАБИК помощь в организации «совместной деятельности, связанной с популяризацией технологии блокчейн в России и за её пределами».

Он отметил: «На наш взгляд, сотрудничество стран в сфере блокчейна позволит делиться лучшими способами госрегулирования и решать общие проблемы».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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