Сирия: Центральное командование ВС США объявило России войну

Недавно в результате «атаки ДАИШ» на востоке Сирии погибли три российских высокопоставленных офицера. Вероятно, они были убиты спецподзразделениями США или боевиками, которые находятся под контролем Америки. Произошедшее равносильно объявлению войны.

Центральное командование ВС США на Среднем Востоке стремится передать нефтяные месторождения восточной Сирии своим подконтрольным силам, чтобы влиять на дружественное курдское мини-государство. Сирийское правительство, которое сотрудничает с Россией, нуждается в доходах от нефтяных месторождений для восстановления страны.

Подпись к изображению: Зона конфликта: подконтрольные США силы – жёлтый, сирийская правительственная армия – красный, ДАИШ – чёрный, территория возможных столкновений между Сирийскими демократическими силами и сирийской правительственной армией — коричневый

На прошлой неделе Россия резко высказалась против координирования действий сил США и террористов Аль-Каиды в мухафазе Идлиб и заявила об обострении ситуации.

На днях Министерство обороны России обвинило американских военных в восточной Сирии в сотрудничестве с ДАИШ.

Претензии выглядят обоснованно. Большая часть боевиков ДАИШ в городе Дейр-эз-Зор – это выходцы из местных племён восточной части Сирии. Представитель президента США в коалиции по борьбе с ДАИШ Бретт Макгерк недавно встретился с лидерами племён, которые ранее присягали на верность ДАИШ. Им удалось достичь договорённостей.

Журналисты blacklistednews.com в связи с этим сообщали:

Американский дипломат Бретт Макгерк недавно встретился с местными племенными лидерами. Были опубликованы фотографии встречи. Некоторые заметили, что на фото изображены люди, ранее присягавшие на верность ДАИШ.

Как и во время «анбарского пробуждения» в войне с Ираком, Америка подкупает местных радикалов, чтобы временно переманить их на свою сторону. Это поможет США заявить, что они разгромили ДАИШ. Но как только денежная поддержка будет прекращена, боевики возьмутся за старое.

Местный преступник Ахмед Абу Хавла, выступавший на стороне ДАИШ, внезапно был назначен главой вновь созданного Америкой «военного совета Дейр-эз-Зора», который находится под контролем сил специального назначения.

Недавно в результате миномётного обстрела под Дейр-эз-Зором погибли российский генерал-лейтенант и два полковника.

Три года боевики ДАИШ окружали сирийских военных в городе Дейр-эз-Зор и аэропорту. Им ни разу не удавалось успешно атаковать сирийский штаб или убить высокопоставленных военных. Подконтрольные Америке силы заняли позиции к северу от Дейр-эз-Зора, а у «ДАИШ» вдруг появились разведданные и возможность вести миномётный обстрел, убивая российских офицеров.

Выглядит неправдоподобно. Никто в Дамаске, Багдаде, Тегеране или в Москве в это не поверит.

Российские военные, как и всегда, реагируют сдержанно и относят атаку к действиям ДАИШ. Подобная реакция не подразумевает мгновенную контратаку (в Америке это могут принять за попытку отступить, сохраняя лицо).

Но в Москве не поверят, что случившееся никак не связано с недавними манёврами американских сил, а также с обвинениями, которые российские военные высказали в адрес американских.

Номинально США и Россия в Сирии ведут борьбу против ДАИШ. Российские войска находятся в стране на законных основаниях – по приглашению сирийского правительства. У американских сил подобного разрешения нет. Пока вооружённого противостояния двух сторон не наблюдалось. Но теперь США намерены разделить Сирию на части, открыто сотрудничают с террористами, не отказываются от убийства российских офицеров, и дело принимает серьёзный оборот.

Центральное командование ВС США объявило войну российским войскам в Сирии. Убит высокопоставленный российский офицер. Это требует ответных мер. Участие российских сил не обязательно, у Москвы в регионе достаточно союзников. Также ответный удар может быть нанесён не только в Сирии.

От «аварий» и «инцидентов», схожих с «миномётной атакой ДАИШ», или в результате неосторожной бомбардировки войск может пострадать любая сторона конфликта. Подрыв автомобилей, разрушение мостов… Всем американским офицерам и гражданским на Среднем Востоке следует знать, что и они могут стать мишенью.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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