Американцы меньше переживают из-за фейковых новостей, чем русские и китайцы

Общество Версия для печати

Немцы меньше всех обеспокоены наличием фальшивого контента в интернете.

Компания BBC провела исследование, согласно результатам которого в Германии лишь 14 процентов населения переживают в связи с тем, что представленная в интернете информация может оказаться ложью. Некоторое беспокойство выказывает 33 процента немцев. В итоге 47 процентов жителей Германии переживает по поводу фейковых новостей, и эта страна самая «спокойная» по сравнению с другими.

По данным Statista, больше всего неправда в интернете волнует население Бразилии: проблемой обеспокоено 92 процента населения.

Примечательно, что пока американские политики (левые) продвигают идею о «фейковом контенте», американцы в меньшей степени переживают по поводу «настоящих и придуманных новостей», чем россияне, китайцы, испанцы, французы или греки. Впрочем, в фальшивости новостей твёрдо уверено 53 процента американцев, и это высокий показатель по сравнению с населением других стран.

Кто больше всех обеспокоен фейковыми новостями в сети? (данные опроса респондентов в перечисленных странах — синим цветом — сильно обеспокоен; голубым — в некоторой степени обеспокоен)

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По данным исследования, в 2017 году по сравнению с 2010 годом больше людей выступает за то, чтобы государство не могло контролировать интернет (58 и 51 процент опрошенных соответственно). Но меньшее число респондентов считает интернет безопасной площадкой для высказывания своего мнения (46 и 48 процентов людей соответственно).

По подсчётам GlobeScan, в исследовании принимало участие 16542 человека из 18 стран, из них интернетом пользуется 11799 человек.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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