Китайско-российский альянс создаёт «евразийскую крепость»

Посреди бескрайних степей Центральной Азии и заснеженных сибирских лесов пересекаются интересы России и Китая. В Евразии зарождается альянс двух влиятельных соседей, которые пользуются преимуществами географического положения и наличием общих интересов, чтобы создать новую ось силы – альтернативу Западу и Америке с её восточноазиатскими союзниками.

После распада СССР и завершения холодной войны США стали единственной мировой сверхдержавой. Коррумпированная олигархия разваливала Россию, а доведённый до нищеты Китай выходил из изоляции после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь, и Америке не было равных. Некоторые называли США первой в мире гипердержавой.

Мировую промышленность и торговлю контролировали страны «Большой семёрки», чья продукция составляла около 60 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности. Верховенство Запада во главе с США при поддержке стран Европейского Союза и Японии образовало вокруг Евразии кольцо, а Тихий и Атлантический океаны обеспечили условия для развития мировой торговли.

Тем временем в странах в глубине материка царили разруха, бедность, коррупция и экономические проблемы. Россия и Китай были лишены возможности стать полноправными участниками сформировавшейся оси силы.

Россия погрузилась в бездну хаоса, в стране начался кризис, а Запад пришёл в Восточную Европу, и государства, когда-то находившиеся под влиянием России, были приняты в западные организации – в НАТО и ЕС.

Экономические возможности Японии и военная мощь Америки сдерживали Китай, который стремился выйти на мировой рынок.

Евразийская крепость

Пекин и Москва начали сотрудничать в некоторых сферах, так как две великие державы оказались за бортом нового мирового порядка, сформировавшегося после холодной войны. Россия поставляла на растущий китайский рынок энергоресурсы и заручилась политической поддержкой Пекина во время вторжения Запада, а Китай интересовали российские космические и военные технологии.

Со временем Россия под руководством Владимира Путина вновь обрела политический вес, а Китай стал важной частью мировой экономики, и отношения Москвы и Пекина из брака по расчёту переросли в выработку всеобъемлющей стратегии, цель которой – обратить баланс сил в свою пользу.

Россия занимает первое место в мире по площади, а Китай – третье. Общая площадь стран составляет более 26 миллионов квадратных километров, и это две крупнейшие империи Евразии.

Мир между двумя гигантскими соседями означает, что нет необходимости тратить ресурсы на охрану наземных границ, усиливать огромную евразийскую крепость, использовать географические особенности для проецирования силы вплоть до береговой полосы континента, как это делают экономически стабильные, но маленькие по площади страны-союзники США.

С начала 1990-х годов мир значительно изменился. Сегодня Китай обладает второй по величине экономикой и со временем развивает высокотехнологичное производство, которым ранее занимались исключительно западные и японские компании.

Россия обрела политическую силу, и она оказывает влияние на западные выборы и набирает популярность в кругах националистов, намеревающихся свергнуть либеральный западный порядок.

Тем временем Америка переключилась на решение своих внутренних проблем, а напряжённость в отношениях Администрации Трампа и европейских союзников нарастает.

Некогда существовавшее на Западе единство мнений во всех сферах уходит в прошлое.

«Новый шёлковый путь», новый мировой порядок

Воплощать инициативу «Одного пояса, одного пути» (ОПОП) начал Китай, а Россия его в этом активно поддерживает. Инициатива представляет собой всеохватывающий план по созданию огромной инфраструктуры (шоссе, железных дорог, портов) с целью организовать трансграничные инвестиции и кредитование, большую часть которых обеспечит Китай.

Главная задача ОПОП – сместить центр мировой торговли и власти в свою сторону. Но одновременно с этим план также должен гарантировать, что Евразия и Африка разделят выгоду от роста, чтобы использовать колоссальный потенциал своих рынков и экономики.

Бесспорно, если инициативу удастся воплотить в жизнь, в будущие десятилетия огромное количество людей хлынет из степей Евразии в саванны Африки. Народы, страдающие от бедности и изоляции, в конечном итоге окажутся участниками мировой экономики.

Не только Китай будет оспаривать экономическую мощь Америки, но в будущем Иран, Нигерия и Пакистан смогут соперничать с экономическим влиянием Японии, Германии и Великобритании.

Все торговые пути этого огромного географического пространства будут вести в Китай, а контроль над ними обретёт китайско-российский альянс, неприступная евразийская крепость.

Для Америки изоляция неприемлема

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, Америка – исключительная страна, обладающая двумя великими силами. Первая – это сила устрашения, военная мощь. Вторая – это сила влияния, экономические и культурные возможности.

Китай и Россия планируют создать свой полюс влияния, но ни у одной из этих стран нет иммунитета к двум силам. Оба государства желают быть в хороших отношениях с Америкой.

Как бы то ни было, США теряют возможность воспользоваться своим преимуществом. Поэтому США должны применить влияние и заручиться помощью могущественных союзников, чтобы провести эффективные переговоры с Китаем и Россией, получить доступ к новым рынкам и, что особенно важно, не остаться в стороне от формирования нового мирового порядка. Если у США это не получится, они окажутся у «евразийской крепости», в стенах которой судьбоносные решения будут приниматься без участия Америки.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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