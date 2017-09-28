Закат американской империи: российско-китайская военная стратегия сдерживания Соединенных Штатов

Глядя на глобальный геополитический ландшафт за последний месяц, нельзя не заметить, что все более очевидными становятся две тенденции. Печально известная военная и экономическая мощь Америки сокращается, в то время как в рамках процесса формирования многополярного мира произошло ускорение создания целого ряда элементов инфраструктуры, механизмов и процедур, направленных на сдерживание и ограничение негативных последствий односторонних действий дряхлеющей Америки.

Одно из самых ощутимых последствий упадка военной мощи Соединенных Штатов можно наблюдать в Сирии, где подходит к завершению многолетний конфликт. За последние несколько недель сухопутные войска Сирии, Сирийская Арабская Армия (САА), и ее союзники завершили историческое и стратегическое освобождение города Дайр-эз-Заур, захваченного более пяти лет назад исламистами из террористических группировок Аль-Каеда и ДАИШ. Теперь акцент боевых действий сместился на нефтяные месторождения, к югу от освобожденного города , причем как САА, так и поддерживаемые Соединенными Штатами Сирийские демократические силы (СДС), стремятся любой ценой первыми освободить территории, все еще контролируемые боевиками ДАИШ. Конечная цель – заявить претензии на природные ресурсы Сирии и укрепить слабеющую позицию Соединенных Штатов, которые даже не являются участником мирных переговоров в Астане, в предстоящих переговорах о политическом будущем страны.

Чтобы понять, до какой степени обречена на провал мечта Соединенных Штатов о расчленении Сирии, достаточно просто вспомнить постоянные неудачи Вашингтона при освобождении Алеппо, затем Дайр эз-Заура, а теперь при пересечении Евфрата. Несмотря на американские запугивания, угрозы, а иногда и прямую агрессию, сирийская армия продолжает вести войну против группировки ДАИШ в провинции Дайр эз-Заур, осуществляя наступление на богатые нефтью районы. Благодаря военной помощи, предоставленной ВКС Российской Федерации во время этого конфликта, Дамаск получил защитный зонтик, необходимый для того, чтобы устоять перед попытками США балканизировать страну.

О провале американской стратегии, направленной на разделение территории Сирии по принципу Югославии, ясно свидетельствует и явная стратегическая переориентация наиболее верных союзников Вашингтона в ближневосточном регионе и за его пределами. На протяжении последних нескольких недель в Астане и Москве у Владимира Путина и Сергея Лаврова состоялся ряд встреч со своими турецкими, саудовскими и израильскими коллегами. Эти встречи определили общие параметры политического будущего Сирии, благодаря установленным Москвой «красным линиям», особенно в отношении желания Израиля осуществить «смену режима» в Сирии и его агрессивного отношения к Ирану и его ставленникам.

Даже самые верные союзники Соединенных Штатов начинают планировать будущее Сирии с учетом того, что президентом страны останется Башар аль-Асад. Американские союзники начали демонстрировать прагматический разворот в направлении примирения с теми игроками, которые явно одерживают победу в войне, и безусловно будут оказывать решающее влияние на ситуацию в будущем. Давние мечты и желания шейхов (Саудовская Аравия и Катар) и султанов (Эрдоган) изменить Сирию и Ближний Восток по своему усмотрению рухнули, и они об этом знают. Союзники Вашингтона оказались обманутыми в своих ожиданиях, поскольку Соединенные Штаты продемонстрировали неспособность осуществить «смену режима» в Дамаске. Последствия этого провала для Америки только начинаются. Без военного потенциала, способного заставить противников и друзей подчиняться своей воле, Соединенным Штатам придется иметь дело с новой реальностью, которая предполагает компромиссы и переговоры, к чему Америка не привыкла.

Примером того, что может произойти, если Вашингтон решит пойти против бывшего союзника, является кризис вокруг Катара, охвативший все страны Персидского залива. С начала агрессии против Сирии, этот маленький эмират находился в центре всех заговоров и тайных схем, направленных на финансирование и вооружение джихадистов на Ближнем Востоке и особенно в Сирии. Пять лет спустя, после того как были истрачены миллиарды долларов, но ничего не было достигнуто, Совет сотрудничества стран Персидского залива, как и ожидалось, погрузился в братоубийственную борьбу между Катаром и другими странами, такими как Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Последний обвинил Доху в финансировании терроризма, что является неопровержимой истиной. Однако, страны залива отказываются признать свои собственные связи с джихадистами (о Египте в данном случае речь не идет, поскольку ему самому приходится вести войну против террористов, подстрекаемых «братьями-мусульманами» на Синае), демонстрируя такое лицемерие, которое может соперничать лишь с позицией ведущих западных СМИ.

Судя по всему, последствия действий Эр-Рияда против Дохи, поддержанных значительной частью американского истеблишмента, полгода спустя, наконец толкнули Катар и Иран навстречу друг другу. Между двумя странами возобновились дипломатические отношения. В течение долгих лет они находились по разные стороны всех ближневосточных конфликтов, отражая контрасты и разногласия, диктуемые антагонистическими позициями Тегерана и Эр-Рияда. Похоже, что ситуация кардинально изменилась, и теперь Доха и Тегеран идут на сближение, обходят санкции и блокады, преодолевая общие трудности. Этот сдвиг можно назвать не иначе как стратегическим провалом Эр-Рияда.

Оглядываясь на шесть лет назад, следует вспомнить, что одна из причин эскалации конфликта в Сирии была связана с известным трубопроводом, который Иран намеревался проложить через территорию Ирака и Сирии. Сегодня трудно поверить, что после окончания конфликта появится новая транспортная магистраль, соединяющая страны, в течение многих лет преследовавшие противоположные стратегические цели. Иран и Катар в настоящее время взаимодействуют в рамках торговых соглашений, а также поступают слухи о том, что ими предпринимаются совместные усилия по строительству нового трубопровода, который должен пересечь Ирак и Сирию и закончиться в Средиземном море. Идея состоит в том, чтобы совместно использовать крупнейшее в мире месторождение природного газа, и превратиться, таким образом, в нового поставщика для Европы, которая стремится диверсифицировать свой импорт энергоносителей. Итак, Эр-Рияду и Вашингтону придется взять на себя всю ответственность за этот провал эпических масштабов.

Явным признаком того, насколько быстро происходят изменения в регионе и за его пределами, является поведение Израиля. Даже еврейскому государству пришлось отказаться от мечты о территориальной экспансии в Сирии, несмотря на несколько попыток Нетаньяху убедить Путина в угрозе существованию Израиля, связанной с иранским присутствием в Сирии. Умный и прагматичный Путин в состоянии дать Израилю понять, что любая попытка диктовать условия России или ее союзникам в Сирии будет встречена категорическим отказом. Но в то же время Москва и Тель-Авив будут по-прежнему поддерживать хорошие отношения друг с другом.

Российские политические деятели слишком умны, чтобы играть двойные игры со своими давними союзниками в Сирии или недооценивать потенциал Израиля по разрушению региона и погружению его в хаос. Более того, Асад пригласил Россию в Сирию так же как Иран и «Хезболлу». Даже если бы Путин был готов помочь Нетаньяху, что вызывает сомнения, это запрещено международным правом. Следует отметить, что Москва уважает нормы международного права, как весьма немногие другие страны в мире. Все иностранные государства, действующие на территории Сирии или летающие над сирийским небом, не имеют права даже находиться там, не говоря уж о том, чтобы принимать какие-либо решения в отношении суверенной страны.

Если изначальной целью Тель-Авива было расширить свою незаконную границу на Голанских высотах и осуществить «смену режима», следует подчеркнуть, что сегодня, шесть лет спустя, ситуация завершается совершенно противоположным образом. Иран расширил свое влияние в Сирии благодаря помощи, оказанной Дамаску в борьбе с терроризмом. «Хезболла» увеличила свой боевой опыт и арсенал, а также расширила сеть контактов и сочувствующих по всему Ближнему Востоку. «Хезболла» и Иран воспринимаются как ближневосточные миротворцы, играющие позитивную роль в борьбе против чумы джихадистского терроризма, а также против Израиля и Саудовской Аравии, стран, которые пытались всеми возможными способами помогать террористическим организациям оружием и деньгами. Вашингтон, Эр-Рияд и Тель-Авив шесть лет спустя оказались в совершенно другой обстановке, окруженные враждебно настроенными соседями, менее услужливыми друзьями, да и Ближний Восток в целом все больше превращается в сферу влияния России и Ирана.

На Корейском полуострове можно отчетливо увидеть еще один признак американского упадка в военном отношении. КНДР получила полный ядерный потенциал, осуществив программу разработок, и не обращая внимания на угрозы со стороны США, Южной Кореи и Японии. Для Пхеньяна императивом было создание средства ядерного сдерживания, способного отбить у многих американских политиков желание осуществить смену режима в Северной Корее. Стратегическое значение смены режима в КНДР определяется стратегией сдерживания и окружения Китайской Народной Республики, провалившейся американской доктрины, получившей широкую известность как «разворот к Азии».

Трамп и его генералы медленно адаптируются к новой реальности, в которой не только невозможно контролировать любые страны по своему выбору, но становится все труднее также разрушать их. Старая доктрина о распространении хаоса по всему миру с целью предстать, когда осядет пыль, в качестве мирового гегемона, теперь кажется далеким воспоминанием. Достаточно взглянуть на Ближний Восток, даже на Сирию, которая, несмотря на беспрецедентные разрушения, находится на пути к восстановлению и умиротворению.

Таким образом, российская военная и китайская экономическая мощь, вероятно, сыграли колоссальную роль в ограничении амбиций американской военной машины. Северная Корея пошла еще дальше, сделав решающий шаг и добившись грозного средства ядерного сдерживания, которое фактически блокирует возможности США влиять на внутренние события в стране путем распространения разрушений и хаоса.

Хотя Вашингтону очень трудно смириться с этой реальностью, он просто вынужден будет это сделать. После почти семидесяти лет империалистического хаоса и разрушений, совершаемых во всем мире, друзья и враги Америки начинают реагировать на изменение обстановки. Вашингтон получил президента, исполненного агрессии и ярости, но военное превосходство уже практически ушло в прошлое.

Финансовые механизмы, которые позволяли осуществлять неконтролируемые военные расходы, основаны на неразрывной связи между долларом и нефтью, а также на статусе американских денег как главной мировой резервной валюты. Переход мирового порядка от однополярной структуры к многополярной, тесно связан с экономической и дипломатической стратегией России и Китая.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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