Россия поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Всего за один год Россия улучшила свою позицию в индексе глобальной конкурентоспособности (GCI), поднявшись вверх на пять ступенек на 38-е место в списке из 137 стран.

Улучшение в основном было обусловлено макроэкономической средой, в которой Россия поднялась на 38 позиций до 53-го места в мире, согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), где отмечается мощный подъем страны после рецессии в 2015-2016 годах.

Эксперты ВЭФ дали хорошую оценку российскому здравоохранению и начальному/среднему образованию, а также размеру рынка и профессиональной подготовке персонала.

«Слабыми звеньями остаются финансовый рынок (107-е место), в частности банковский сектор, а также такие аспекты институциональных характеристик, как права собственности (106-е место), независимость судебных органов (90-е место) и коррупция, которая является одним из наиболее проблемных факторов для ведения бизнеса», — говорится в отчете экспертов ВЭФ.

В докладе также отмечается, что российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых.

«Россия приняла новые законы о повышении минимальной заработной платы и защите временной занятости, которые снизили гибкость рынка труда; однако в целом это может иметь общий положительный эффект за счёт восстановления внутренней покупательной способности, которая была затронута инфляцией и слабым рублем», — утверждают эксперты.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается на основе 113 экономических показателей, охватывающих 12 категорий. Он учитывает такие факторы, как институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение, образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров, развитие рынка труда и финансового рынка, а также инновации.

Самой конкурентоспособной экономикой в мире была признана Швейцария — вот уже в течение девятого года подряд. За ней следуют Соединенные Штаты, Сингапур, Нидерланды и Германия. В первую десятку вошли Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия.

«Страны, готовящиеся к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные системы, станут победителями в конкурентной борьбе будущего», — сказал основатель ВЭФ и исполнительный председатель Клаус Шваб.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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