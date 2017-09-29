Как Европе влиять на своих восточных соседей, избегая эскалации в отношениях с Россией

Некоторые страны восточной Европы, а именно Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, часто рассматриваются как поле геополитической битвы между Европой и Россией. Однако, изображая это исключительно как борьбу Востока и Запада, не стоит забывать тот факт, что это скорее связано с противоречиями между корыстными элитами и обществами, которые созревают и все чаще требуют верховенства закона и подотчетности власти. Однако нынешняя внутренняя напряжённость переплетается с геополитической ситуацией, которая уникальна для Европы и может оказаться весьма опасной.

Такое сочетание различных факторов ставит перед Европейским Союзом политические дилеммы, которые невозможно быстро разрешить. Вместе с тем эти проблемы необходимо взвешенно решать, чтобы избежать опасной эскалации и вместе с тем держать дверь открытой для позитивного развития событий в будущем, особенно в свете ревизионистских шагов со стороны России. Возможность эскалации усиливается политикой России, которая делает эти страны склонными к паранойе. Это усугубляется тем фактом, что Кремль понимает, что он по-прежнему политически, экономически и в военном отношении слабее, чем объединенные силы Запада, из-за чего он пытается компенсировать эти недостатки, желая взять на себя больший риск.

Европейский Союз осознает серьезность этой довольно сложной геополитической обстановки, но пока не уверен, как реагировать на нее, тем более что у него и не так много вариантов. ЕС не может победить в конфликте, он не может преодолеть это, но и не может уступить, поэтому единственным вариантом является решение этой проблемы. Когда столкновение мировоззрений России и Европы стало очевидным в 2014 году, первым инстинктом некоторых стран-членов ЕС было стремление выйти за его рамки. Однако вскоре стало очевидно, что сотрудничество между Европой и ее восточными соседями возможно только при ограничении торговых проблем, и это не может стать большим политическим прорывом.

То, что сейчас действительно нужно Европе — это обязательно продолжить диалог с Россией, но сейчас это трудно сделать, поскольку Соединённые Штаты при Дональде Трампе, похоже, отклоняются от ориентиров западного мира. В то время как Европа глубже вовлечена в этот процесс, его собственное будущее ставится под сомнение, хотя после президентских выборов в Франции неизбежный крах ЕС больше не рассматривается как реальный сценарий. Но для того, чтобы Кремль принял версию нормативного миропорядка ЕС, Брюсселю нужно продемонстрировать наличие достаточных сил и способностей формировать мир по своим правилам.

Европе также необходимо преодолеть многие кризисы, с которыми она столкнулась, и восстановить свои позиции путеводной звезды и образцовой модели для других, что, безусловно, улучшит перспективы стран восточного блока и повлияет на геополитические расчёты Москвы. Однако, такое вряд ли может случиться только с помощью директив или распоряжений. Вероятно, для этого придётся идти хаотичным, ухабистым и сложным путём. Это означает, что лучшая стратегия на будущее заключается в том, чтобы осторожно воздействовать на восточных соседей, избегая эскалации и оставляя дверь открытой для позитивных изменений.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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