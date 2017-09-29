Stratfor: В России идет «зачистка» среди глав регионов

Согласно прогнозу американского военно-аналитического агентства Stratfor, Кремль будет продолжать политику закручивания гаек в отношении протестных движений, которые активизировались в течение нынешнего года, а также более широко применять жесткие меры подавления инакомыслия, чтобы удержать власть. Ранее эксперты Stratfor предсказывали усиление напряженности между Кремлем и региональными лидерами, которое вынудит Москву добиваться еще большей централизации управления. Предпринятая президентом в последнее время чистка среди глав регионов, которые отказываются следовать директивам его правительства, является частью этой кампании.

На этой неделе стало известно о четырех уволенных губернаторах. Так, 26 сентября, Кремль уволил самарского губернатора Николая Меркушкина и главу нижегородской области Валерия Шанцева. Затем 27 сентября ушли в отставку губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. В преддверие этих событий, российские СМИ были полны слухами о предстоящей чистке. Один из источников сообщил, что президент Путин рассматривает вопрос об отставке руководителей Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Алтая и нескольких республик Северного Кавказа, включая Дагестан. Журналисты добавили в этот список Приморский край. Пресс-секретарь Путина отказался комментировать эти слухи.

Кремль все больше озабочен вопросом лояльности региональных руководителей в отношении политики и директив центрального правительства. Некоторые из семнадцати губернаторских постов, за которые боролись кандидаты на региональных выборах 10 сентября, предположительно, должны были достаться представителям различных оппозиционных групп. Кремлю удалось повлиять на результаты этих выборов, но несколько кандидатов от оппозиции все же получили места в муниципальных законодательных органах, что является тревожным знаком для правительства в Москве.

Однако, даже многие из действующих глав регионов выступали против указов Кремля, в частности потому, что бремя финансовых ограничений ложится на их региональные бюджеты. 22 сентября Путин распорядился ужесточить меры в отношении задолженности регионов, предложив программу реструктуризации, которая начнет осуществляться с января 2018 года. Дело в том, что более чем в пятидесяти регионах объем задолженности превышает половину годового дохода, а восемь регионов, возможно, уже объявили дефолт по своим долгам.

Некоторые губернаторы также использовали доходы, предназначенные для уплаты федеральных налогов в следующем году, для того, чтобы удержать свои регионы на плаву. Кремль требует, чтобы эти налоговые платежи пополнили федеральный бюджет, что нанесло бы значительный ущерб регионам. Поддерживать этот баланс весьма сложно, что Кремль изо всех сил стремился делать на протяжении десятилетий. Таким образом, по мнению аналитиков, скорее всего Шанцев и Толоконский сопротивлялись кремлевским приказам рассчитаться по долгам своих регионов и выплатить огромные суммы федеральному правительству, что и привело к их отставке.

Кроме того, в последнее время некоторые региональные лидеры более откровенно выступали против политики Кремля, в том числе против необходимости высоких налогов и подавления деятельности оппозиционных групп в нарушение права на выражение протеста. Многие регионы, такие как Новосибирская и Мурманская области, в нынешнем году разрешили провести акции протеста, бросив вызов указаниям Кремля не допустить публичных выступлений. Меркушкин и Абдулатипов также довольно громко высказывались о чрезмерном бремени, возложенном на их регионы, и вместо того, чтобы подчиниться давлению со стороны Кремля, решили поддаться давлению со стороны народа и протестных движений.

На данный момент Кремль предпринимает жесткие меры только в отношении самых непослушных региональных лидеров. Многие из этих регионов находятся на грани финансовой катастрофы. В других регионах оппозиции удалось добиться политических преимуществ. И все это происходит перед решающими выборами, намеченными на 2018 год, когда будет избираться не только следующий президент, но и лидеры некоторых регионов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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