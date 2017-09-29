Аналитики Rand Corporation: Америка, Россия и Китай не должны допустить экспорта гиперзвуковых ракет

По мнению сотрудников ведущего американского аналитического центра, необходимо, чтобы Россия и Китай одобрили запрет на экспорт гиперзвуковых ракет или их основных компонентов в другие страны. При этом Индия, где уже работают над развитием технологии, не должна стать исключением.

Гиперзвуковые ракеты – особенно гиперзвуковые глайдеры и крылатые ракеты – представляют собой новый вид угрозы, так как они способны маневрировать и передвигаться со скоростью свыше 5 тысяч километров в час.

Благодаря этим возможностям подобные ракеты могут уничтожить системы противоракетной обороны противника и ограничить его способность подготовиться к нанесению ответного удара.

В отчёте ведущего оборонного аналитического центра Америки Rand Corporation сказано, что над созданием гиперзвуковых ракет работают США, Россия и Китай.

«Распространение технологии за пределы этих трёх стран позволит повысить боеспособность вооружённых сил других государств. Получив технологию, другие страны смогут угрожать ведущим державам», – утверждают специалисты.

Разработкой гиперзвукового оружия занимаются в Европе, Японии, Австралии и Индии. В других странах также заинтересовались этой технологией. Если оружие выйдет на рынок, то многие государства захотят его приобрести.

«В связи с этим аналитики призывают США, Россию и Китай не экспортировать гиперзвуковые ракеты или их основные компоненты. Мировое сообщество должно усилить контроль над распространением оборудования и технологий, связанных с гиперзвуковыми ракетами», – говорится в отчёте Rand Corporation.

По данным центра, помимо США, России и Китая больших результатов в разработке технологии достигли две страны: Франция и Индия.

Аналитики утверждают, что эти страны своими успехами обязаны сотрудничеству с Россией. Австралия, Япония и Европейский Союз также разрабатывают гиперзвуковые ракеты.

По информации Rand Corporation, индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) параллельно развивает две программы по созданию гиперзвуковых ракет, и специалисты каждой из них добиваются значительных результатов.

В сотрудничестве с Россией Индия создаёт гиперзвуковую ракету «БраМос-2», которая должна появиться в 2017 году.

Индийский гиперзвуковой демонстратор HSTDV должен был совершить первый полёт в конце 2016 или начале 2017 года.

«HSTDV и “БраМос-2” будут оснащаться боеголовками. Кроме того, Индийская организация космических исследований (ISRO) финансирует разработку ракеты-носителя с воздушно-реактивным двигателем – этот опытный образец станет первым шагом навстречу созданию двухступенчатой пусковой платформы многоразового использования», – указано в отчёте.

США, Россия и Китай – ключевые участники любых обсуждений, связанных с контролем над технологиями по созданию гиперзвуковых ракет.

«Меры, направленные против распространения технологии, не будут эффективными, если их не поддержат эти три страны», – сообщают аналитики.

Если одно из трёх государств начнёт свободно экспортировать гиперзвуковое оружие, усилия двух других окажутся тщетными.

Иногда к этой группе также относят Францию и Индию. Благодаря опыту в нераспространении Франция может сыграть в процессе важную роль.

Согласно отчёту, сейчас Пакистан не занимается разработкой гиперзвуковых ракет или сверхзвуковых технологий.

«У Пакистана есть собственные наработки, связанные с созданием ракет, но в том, что касается баллистических ракет малой и средней дальности, страна в большой степени зависит от поставок из Китая», – пишут аналитики.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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