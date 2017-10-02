Перспектива курдской автономии в Сирии и Ираке во многом зависит от позиции Москвы

Многие авторы в турецких СМИ с радостью набросились на Израиль и Соединенные Штаты с жесткой критикой за их поддержку референдума по вопросу о курдской независимости, который разделил бы Ирак и потенциально способен привести к разделу Турции. Однако, при этом почти ничего не говорится об отношении России к этой проблеме.

Наиболее свежая и подробная информация о позиции Москвы содержится в письменном заявлении, сделанном российским МИД 27 сентября, то есть за день до того, как президент Владимир Путин прилетел в Анкару для переговоров по Сирии, Ираку, а также по вопросу о «несовместимой с пребыванием в НАТО» зенитно-ракетной системе С-400, которую хочет приобрести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства содержатся следующие ключевые пункты:

— мы сохраняем неизменную приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности дружественного Ирака и других ближневосточных государств;

— Москва уважает национальные устремления курдского народа;

— мы считаем, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться путем конструктивного и уважительного диалога с целью разработки взаимоприемлемой формулы сосуществования в рамках единого иракского государства.

За день до публикации этого заявления министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем сказал корреспонденту RussiaToday, что Дамаск может приступить к обсуждению курдских требований об автономии после того, как будет окончательно разбита террористическая группировка ДАИШ. Это заявление было позже распространено государственным информационным агентством Сирии SANA, и можно с уверенностью предположить, что в нем выражена совместная позиция Сирии и России, которая остается крупнейшим союзником режима Башара аль-Асада.

В нынешнем феврале, после того как в Москве прошла курдская конференция, в прессе появились сообщения о том, что Россия выступает за новую конституцию Сирии, в которой, возможно, будет предусмотрена та или иная форма курдской автономии. За этим последовал важный жест в марте, когда ополченцы Отрядов народной самообороны (YPG), военизированной группировки, действующей в Сирии при поддержке Соединенных Штатов, по договоренности с российскими военными передали под контроль правительственной армии президента Сирии Башара аль-Асада часть освобожденной ими территории к западу от города Манбидж, на линии соприкосновения с турецкой армией.

В этой истории имеется даже не одна, а две иронии судьбы. Во-первых, между Турцией и ее союзником по НАТО Соединенными Штатами Америки имеется серьезное разногласие по поводу использования Отрядов народной самообороны в войне против ДАИШ. Дело в том, что Анкара считает YPG сирийским филиалом запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с Турцией уже на протяжении более трех десятилетий. Во-вторых, россияне и сирийцы находятся в хороших отношениях с курдами, возглавляемыми РПК, зная, что они представляют собой основную наземную силу США в сирийском конфликте.

Однако, исходя из поведения России в Сирии, со всей очевидностью следует, что Москва выступает за усиленную курдскую автономию в обеих странах вдоль границы с Турцией. Если позицию Москвы поддержат и Соединенные Штаты, это может породить еще более острые проблемы между Анкарой и Вашингтоном, чем сегодня. В таком случае, трудно отделаться от мысли, что здесь мы наблюдаем еще одну иронию судьбы: позиция Москвы в отношении курдских устремлений к автономии в Ираке и Сирии, как ни странно, не создает никаких новых проблем между Турцией и Россией.

Анализ нынешней обстановки позволяет экспертам прогнозировать несколько событий в ближайшем будущем, если американцы, как и россияне, останутся сторонниками сильного курдского федерализма на территории Сирии и Ирака. Среди них – возможный компромисс между Демократической партией Курдистана, возглавляемой лидером иракского Регионального правительства Курдистана (КРГ) Мазудом Барзани и Рабочей партией Курдистана (РПК), а также возможным переходом РПК на противоположную сторону в конфликте, от Соединенных Штатов к сирийскому режиму, поддерживаемому Россией. Это может произойти как до, так и после окончательной победы над группировкой ДАИШ. Безусловно, Турции следует быть готовой к развитию событий по этим сценариям.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x