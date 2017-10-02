Вся экономика ХХI века в одном графике

Один график способен охарактеризовать всю экономику и общественно-политическую систему Америки XXI века, и это график неравенства доходов. Вместо плавного увеличения разрыва между доходами сверхбогатых (десятая доля 1 процента богатейшего населения) и остальных американцев наблюдается резкий перепад показателей, который появился недавно.
Плоды финансиализации – обострение неравенства доходов
Абсцисса – уровень доходов населения от меньшего к большему, ордината – рост дохода в процентах. Серым цветов – данные за 1980 год: чем выше доход, тем ниже показатель роста (наибольший рост наблюдался у домохозяйств с низким доходом). Красным цветом – данные за 2014 год (все стало наоборот): чем выше доход, тем выше показатель роста (наблюдается резкий рост доходов сверхбогатого меньшинства)
В основном, рост доходов приходится на долю самых богатых людей. Это не совпадение, а единственно возможный результат работы американской финансовой системы. В происходящем следует винить общественно-политическую систему, так как подобный рост доходов, благополучия и влияния маленькой группы людей на вершине мог произойти лишь при содействии системы, которая это предусматривает.
Действующие из лучших побуждений экономисты приводят несколько причин обострения неравенства доходов:
- Перенос производства в страны, где оно обходится дешевле, что связано с товаризацией труда или глобализацией;
- Прибыль от новых технологий и рынков распределяется согласно правилу «победитель забирает всё»;
- Обостряется несоответствие между навыками рабочей силы и потребностями быстро меняющейся экономики;
- Прирост капитала сосредоточен в областях наподобие элитной недвижимости, акций и облигаций, которыми практически единолично владеет 10 процентов богатейших домохозяйств;
- Долгосрочная стагнация производительности;
- Продолжительный спад в части экономики, которая влияет на заработную плату.
Всё это так, но не многие способны признать правду или хотя бы её обсуждать: из-за финансиализации большая часть дохода американской экономики отправляется тем людям, которые способны занимать и оперировать большими суммами, чтобы приобретать новые источники дохода. Это обогащает владельцев капитала, у которых есть уникальный доступ к средствам и кредитам Центрального банка и частных банков.
Сторонники нынешнего порядка считают рост состояния богатых людей неизбежным результатом процесса, на который невозможно повлиять, как будто за всем этим не стоит политическая и финансовая система.
На самом деле это закономерный результат работы американской финансовой и политической системы, где все можно купить.
Политические корректировки наподобие налоговой реформы – это не хитрость пиарщиков. Американскую экономику и общество разрушает Федеральный резерв США и структура финансовой системы, а также превращение представительной демократии в аукцион для тех, кто может предложить высочайшую цену.