Был ли восьмилетний эксперимент в сохранении статус-кво в США успехом или неудачей?

Очевидно, что основная стратегия сохранения статус-кво заключается в том, чтобы ежегодно заимствовать и тратить триллионы дополнительных долларов.

Президентство Обамы было грандиозным экспериментом для проверки тезиса: статус-кво в США является самокорректирующимся механизмом, который постепенно автоматически исправит любые социально-экономические и политические дисбалансы.

Великая стратегия эпохи пост-глобального финансового кризиса была простой: сохранить статус-кво таким как есть. Основная политическая инициатива администрации Обамы «Закон о доступном медицинском обслуживании», известная как ObamaCare, была всего лишь формализацией существующего статус-кво в здравоохранении, то есть налогоплательщики продолжали субсидировать спекуляции частного сектора.

Этот закон в двух словах: затраты не уменьшились, здоровье американцев вряд ли значительно улучшилось, а доходы сектора здравоохранения взлетели. Самое главное, сохранился статус-кво: ничего не изменилось в страховом, фармацевтическом или больничном секторах.

То же самое можно сказать и о любом другом секторе экономики: ничего не изменилось — всё то же самое, только ещё в больших масштабах. Высшее образование: ничего не изменилось, только стало ещё больше долгов по кредитам для студентов. Оборонная промышленность: всё то же самое, только в больших масштабах. Глобальная война с террором в виде жандармского государства — больше миллиардов долларов, ушедших в тень.

Президент Обама был мастером рассказывать всем то, что они хотели услышать, ничего не меняя в базовой структуре Империи. Имперский императив потерявших равновесие наций не изменился. Кампании с применением сеющих убийства дронов расширились, поддержка безнадежно коррумпированного режима в Афганистане продолжала оставаться неизменной и так далее.

В этом восьмилетнем эксперименте было два необъявленных предположения:

Статус-кво отлично подходит и не нуждается в изменении; Самокорректирующийся механизм статус-кво — корыстное стремление максимизировать частную выгоду — естественно, приводил к принятию любых политических мер, которые считались полезными / необходимыми.

И если сегодня в Америке есть какая-то разделительная линия, то это не касается политики: это разделение между теми, кто видит статус-кво на удивление успешным, и теми, кто видит, что штурвал намертво закреплен, в то время как великий корабль несется на скалы, которые разобьют корпус в клочья.

Те, кто в первом лагере, не нуждаются в том, чтобы что-то менять, кроме принятия незначительных политических мер. Во втором лагере видят неустойчивое текущее состояние дел, для которого характерна пустопорожняя болтовня вместо того, чтобы решать системные проблемы, которые подрывают нацию.

Ещё слишком рано говорить, закончится ли восьмилетний эксперимент успехом или провалом. Есть очень мало доказательств того, что неустанное корыстное стремление максимизировать частную выгоду волшебным образом откорректирует то, что нарушено. Скорее, кажется, что существующие крайности просто подталкивают к новым крайностям — например, новым долгам по студенческим кредитам или банковским кредитам:

Рост долгов по студенческим кредитам (федеральное правительство гарантирует неприлично большие прибыли для кредиторов и долговое рабство для миллионов студентов)

Кредиты в американских банках (2016-12-310)

Очевидно, что основная стратегия сохранения текущего положения дел или статус-кво заключается в том, чтобы заимствовать и тратить триллионы дополнительных долларов каждый год. К счастью для сторонников статус-кво почти нулевые процентные ставки создали утешительную иллюзию, что долг не имеет значения, потому что он почти бесплатный.

Возможно, восьмилетний эксперимент будет казаться успешным до тех пор, пока не начнёт влиять постоянно увеличивающееся долговое бремя.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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