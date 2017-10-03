Россия предоставила Северной Корее второй канал подключения к интернету

Судя по многочисленным сообщениям, крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Транстелеком» (ТТК) начала обеспечивать доступ в интернет для Северной Кореи. Новое подключение дополнит существующий канал через Китай и обеспечит поддержку Пхеньяну на фоне попыток правительства США изолировать страну. Как сообщается, Америка атакует северокорейскую интернет-инфраструктуру и оказывает давление на Китай, чтобы тот разорвал все деловые связи с Северной Кореей.

Подпись к изображению: Мост Дружбы, соединяющий Россию (справа) и Северную Корею (слева)



Новое подключение компании «Транстелеком» появилось в базах данных маршрутизаторов в воскресенье в 09:08 универсального глобального времени (UTC), или около 17:38 по Пхеньяну. Базы данных маршрутизации интернета обозначают тысячи соединений между провайдерами связи и позволяют компьютерам находить наилучший путь до пункта назначения.

«Появление российского канала подключения создаст новый выход в интернет для страны, повысит его устойчивость и пропускную способность», – сказал Дуг Мадори, специализирующийся на анализе глобальной интернет-связи в компании Dyn Research.

Особый интерес представляет собой момент этого подключения. В субботу газета Washington Post сообщила, что американский штаб интернет-операций проводит атаки, предусматривающие отказ в доступе, против северокорейских хакеров, связанных с Генеральным разведывательным бюро. Эти атаки направлены на подавление их компьютеров и интернет-соединений, с тем, чтобы нарушенный трафик сделал их работу слишком медленной или вообще невозможной.

Американская кибер-атака должна была завершиться в субботу, сообщает Washington Post. Это означает, что новое российское подключение начало работать сразу после завершения атаки штаба интернет-операций ВС США.

Транстелеком или ТТК – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России и дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Оптоволоконные линии проложены вдоль железной дороги, и, согласно карте на сайте компании, по маршруту от Владивостока непосредственно до границы с Северной Кореей. Предположительно, речь идет о мосте Дружбы, железнодорожном переезде через реку Туманная, который соединяет российское озеро Хасан с корейским Туманганом. Это единственная транспортная коммуникация между двумя странами.

Нынешний случай уже не первый, когда Северная Корея получала альтернативные маршруты для подключения к интернету. Так, с 2012 года существовало соединение со Star JV через международного оператора спутниковой связи Intelsat, но в последние годы китайский канал был единственной связью с Star JV.

Зависимость от единственного интернет-провайдера всегда оставляла Северную Корею в нестабильной ситуации. Не раз эта связь становилась объектом атак. Ответственность за большинство из них брала на себя хакерская группировка «Anonymous», однако как минимум в одном из недавних случаев многие наблюдатели высказывали предположения, что эту акцию осуществили спецслужбы Соединенных Штатов.

В Северной Корее мало пользователей интернета, но доступ в сеть имеется в крупных университетах. Иностранцы могут выходить в сеть через свои смартфоны. И, наконец, к интернету подключены правительственные органы и крупные компании. Ходят слухи, что некоторые элитные семьи также обладают доступом. Разумеется, то же касается кибер-подразделений Вооруженных сил Северной Кореи.

Это интернет-соединение также имеет большое значение для зарубежных исследователей и ученых, которые нуждаются в доступе к северокорейским государственным медиа-сайтам для получения необходимой информации.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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