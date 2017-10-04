Аналитики: Россия может стать мировой энергетической сверхдержавой

Согласно отчёту о состоянии рынка, Россия может воспользоваться своим положением на нефтяном рынке в связи с нынешней геополитической неразберихой и к концу года способна стать «энергетической сверхдержавой».

Россия входит в комитет, который контролирует снижение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня, а также она считается крупнейшим поставщиком, который не состоит в Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК).

Усилия ОПЕК остановили падение цен нефти Brent на уровне 50 долларов за баррель, и это благотворно сказалось на экономике стран-экспортёров, которые пострадали от прошлогоднего обвала на рынке. Цены на нефть уверенно держатся в районе 50 долларов за баррель, а правительство России в пятницу заявило, что доработало проект бюджета и сократило его дефицит на 5 процентов.

В отчёте о состоянии рынка в понедельник аналитики банка RBC Capital Markets указали, что Россия укрепит позиции, так как у некоторых крупнейших производителей нефти появляются проблемы, связанные с безопасностью и экономикой.

На прошлой неделе прошёл референдум о независимости Иракского Курдистана, и это поставило под угрозу цены на нефть, так как из региона на рынок могут хлынуть тысячи баррелей нефти. Специалисты RBC отмечают, что крупнейший покупатель курдской нефти – компания «Роснефть», у которой в регионе заключены соглашения о долевом распределении добычи. Турция грозилась помешать курдскому экспорту, однако по утверждению аналитиков RBC, в регионе поставки нефти негласно контролирует «Роснефть».

Дональд Трамп может вывести США из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году, и Тегеран пойдёт на попятную. Интерес Европы к Ирану упадёт, в то время как «Роснефть», опять же, пытается закрепиться в иранском нефтяном секторе. По данным RBC, компания уже покупает «значительную» часть иранского сырья.

Аналитики RBC считают, что Венесуэла находится в «самом тяжёлом состоянии» по сравнению с другими странами-производителями нефти. Президент Николас Мадуро борется с оппозицией, и его методы побуждают Америку ввести санкции против одного из своих крупнейших поставщиков нефти. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли недавно заявила, что нефтяное эмбарго может заставить Мадуро изменить поведение. И вновь RBC отмечает, что «Роснефть» в центре конфликта, компания относится к Венесуэле как к крупнейшему источнику иностранной нефти.

«Видимо, Россия намерена извлечь финансовую выгоду из хаоса и выступить в качестве лучшего партнёра для испытывающих трудности нефтяных стран, – сообщается в отчёте. – Россия может завершить 2017 год в статусе энергетической сверхдержавы».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x