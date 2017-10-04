Российско-пакистанские отношения опираются на хитроумную внешнеполитическую эквилибристику

В международных отношениях не бывает постоянных друзей или врагов. Если эта дипломатическая сентенция справедлива, нынешние времена дают прекрасную возможность в этом убедиться. Придя к власти, президент США Дональд Трамп отбросил интернационализм и явно «плывет под флагом» популистского национализма, так что новый пост-американский мировой порядок, похоже, является делом не столь отдаленного будущего. Американские партнерские связи и альянсы по всему миру стремительно меняются. Это справедливо и для Пакистана, чьи отношения с Россией в последнее время становятся все более дружественными.

Встречи на высоком уровне между двумя странами широко обсуждаются в СМИ. А на прошлой неделе, 25 сентября, элитные российские и пакистанские военные подразделения приступили к двухнедельным совместным контртеррористическим учениям, получившим название «Дружба-2017». Проследив историю двусторонних связей, легко заметить, что обычно вынужденное сближение Исламабада и Москвы начинается тогда, когда у Пакистана ухудшаются отношения с Америкой, а после их восстановления роман с Москвой быстро завершается. Хотя в этом двустороннем уравнении есть много переменных, главным все же остается американский фактор. Итак, сохранится ли новая пакистано-российская дружба, если отношения Пакистана с Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние?

Ответ на этот вопрос зависит от двух факторов: способности Пакистана диверсифицировать свои двусторонние отношения с великими державами и способности Москвы балансировать между Исламабадом и Нью-Дели.

Внешнеполитическая дилемма Пакистана заключается в зависимости от крупной державы и одновременном балансировании весьма острых отношений со своим главным соперником, Индией. Вместо того, чтобы диверсифицировать свои связи с мировыми державами, Пакистан всегда выбирал одну из них и носил этот свой выбор, как доспехи. В такой политике нет ничего плохого, за исключением одного ее неизбежного последствия: в результате страна получает не друзей, а хозяев. Потребность в пересмотре внешней политики Пакистана уже давно обсуждается в стране. Однако, в условиях трений между Исламабадом и Вашингтоном, привычный реакционный подход в очередной раз подталкивает Пакистан в направлении России.

Москва установила дружественные отношения с Пакистаном, но ее близость с Индией омрачает пакистано-российские связи. С 1947 по 1950 и с 1965 по 1969 годы Советский Союз и Пакистан сотрудничали в сфере образования, торговли и культуры. Советский Союз сыграл активную роль в прекращении индо-пакистанской войны 1965 года, фактически организовав мирные переговоры в Ташкенте и подписание соглашения в 1966 году. В семидесятые годы главным символом дружбы между двумя странами стал сталелитейный завод в Карачи Pakistan Steel Mills. Однако, позиция Советского Союза в индо-пакистанском конфликте 1971 года и применение права вето в отношении пакистанских резолюций по восточному Пакистану, ныне Бангладеш, заметно ухудшили двусторонние отношения. Еще более они обострились после того, как Советский Союз в 1979 году вторгся в Афганистан.

Охлаждение отношений продолжалось до тех пор, пока Россия не стала считать Пакистан стратегически важным партнером. В 2005 году началась активизация индо-американского сотрудничества, которая подготовила почву для договора между США и Индией о гражданской ядерной безопасности. Кремль предостерегал Нью-Дели по поводу его сближения с Вашингтоном, в то время как между Пакистаном и Соединенными Штатами возникли разногласия в связи с так называемой войной против мирового терроризма.

В 2011 году нападение сил НАТО во главе с США на контрольно-пропускной пункт Салала на границе с Афганистаном привело к тому, что двусторонние отношения достигли своей низшей точки. Россия осудила это нападение, и в том же году Владимир Путин поддержал вступление Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В августе 2013 года российский генерал-полковник Владимир Чиркин посетил Пакистан и обсудил вопросы, касающиеся операций в сфере обороны и обеспечения безопасности.

Военное сотрудничество достигло важного рубежа в 2014 году, когда Россия сняла эмбарго на продажу оружия Пакистану, что вызвало мощный резонанс в Нью-Дели. Несмотря на активные возражения со стороны Индии, Россия продала Пакистану четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М. Переговоры о поставке истребителей Су-35 и о проведении совместных учений «Дружба-2017» вывели Нью-Дели из себя. Однако, пока России, судя по всему, удается балансировать свою внешнюю политику между Индией и Пакистаном. Так, недавно Москва объявила о проведении совместных военных учений с Индией с 19 по 29 октября.

Намерение России совершенно очевидно: она стремится заявить о себе и упрочить свой авторитет на мировой арене. Отсюда и ее готовность укреплять отношения с Пакистаном в военной и дипломатической сфере в контексте борьбы с мировым терроризмом. Пакистан отвечает стратегическим интересам Москвы, а вот какое место занимает Россия среди стратегических целей Пакистана, пока остается неясным.

Опять же, в центре недавнего сближения пакистанских и российских интересов остается стратегическое и военное сотрудничество. Раздражение и гнев Пакистана в ответ на постоянные требования Вашингтона «делать больше» для борьбы против террористических группировок в стране, а также его недальновидную афганскую политику, стимулирует сближение с Москвой. Реакционный подход всегда был ограничивающим фактором для раскрытия подлинного потенциала пакистано-российских отношений.

Межгосударственные отношения крепнут, когда имеются общие цели. Общие враги и соперники подталкивают к созданию альянса, который длится ровно до тех пор, пока продолжается противостояние.

Если Пакистан диверсифицирует свою внешнюю политику и снизит зависимость от великих держав, это позволит экономике стать определяющим фактором двусторонних отношений. Россия выразила желание подписать с Пакистаном соглашение о свободной торговле, которое будет способствовать росту товарооборота между двумя странами. Пакистан может снабжать Россию продовольствием, поскольку Москва ввела запрет на ввоз европейской сельскохозяйственной продукции. Сфера энергетики также представляет большой интерес для российских нефтегазовых компаний.

Кроме того, Пакистан может обеспечить удобный международный маршрут для российских товаров через китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК). Основным препятствием на пути развития экономических отношений между странами являются неурегулированные взаимные финансовые обязательства. В решении этой проблемы ключевую роль может сыграть межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Пакистаном.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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