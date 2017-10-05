Агентство Real Russia вновь названо «ведущим туристическим агентством России»

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Real Russia была названа «Ведущим туристическим агентством России» уже пятый год подряд на World Travel Awards 2017. Компания Real Russia, расположенная в графстве Лестершир в центральной Англии – единственное туристическое агентство, которое стало пятикратным победителем World Travel Awards в этой категории, продемонстрировав беспрецедентные достижения для небольшого местного семейного бизнеса. Решение было объявлено на церемонии вручения наград европейского этапа конкурса World Travel Awards 2017, состоявшейся в Санкт-Петербурге в минувшие выходные.

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Генеральный директор компании Real Russia Крис Уоткинс сказал: «Для нас большая честь получить эту награду еще раз. Уже на протяжении более 10 лет мы слушаем наших клиентов и уточняем свое видение путешествия в одну из самых малоисследованных и экзотических туристических дестинаций мира. Спасибо тем, кто проголосовал за то, чтобы снова сделать нас первыми в этой категории. И, конечно, без фантастической поддержки и самоотверженности нашего коллектива это было бы невозможно. Награда – настоящее признание успеха того напряженного труда, который все они проделали».

Начав с небольшого семейного бизнеса 10 лет назад, компания Real Russia превратилась в поистине глобальный бренд с пятью офисами в Великобритании, России и Европе и партнерами в десятках стран мира. Компания имеет амбициозные планы развития на ближайшие двенадцать месяцев. Она продолжает инвестировать в свои технологии и рабочие процессы, чтобы быть уверенной в том, что предлагает лучшие, наиболее всесторонние и эффективные услуги туристического сопровождения на российском направлении. Ключевой среди новых разработок являются обновленная, лидирующая в отрасли, система бронирования на железнодорожном транспорте, предлагающая мгновенное бронирование билетов по всей России, по Транссибирской магистрали и за ее пределами.

В рамках корпоративной социальной ответственности компания Real Russia сделает пожертвование благотворительной организации «Дорога жизни», которая оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями в России. «Дорога жизни» получит пожертвование за каждый голос, сделанный через сайт Real Russia на протяжении всего периода голосования.

Награды конкурса World Travel Awards – самые престижные в мировой индустрии туризма, Основанный в 1993 году для признания, вознаграждения и чествования передового опыта в ключевых секторах индустрии путешествий, туризма и гостеприимства, бренд World Travel Awards сегодня признан во всем мире как наиболее престижная оценка достижений в отрасли.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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