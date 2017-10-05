Бессовестная медиа-война Америки против России может привести к катастрофе

Журналист издания The Intercept Гленн Гринвальд заявил, что новость от Министерства внутренней безопасности США («Большого Брата», который шпионит за американцами) о том, что Россия вмешалась в выборы в 21 американском штате, оказалась фальшивкой. Её успели мгновенно растиражировать продажные СМИ всего мира. Правительства штатов призвали пропагандистов из Министерства опровергнуть ложные заявления.

Не прозвучал и поэтому остался без ответа вопрос: зачем Министерство внутренней безопасности публикует фальшивые новости?

По мнению Гринвальда, американские СМИ получили установку от Министерства и пишут о том, что Путин планирует и организует атаку на США, а постоянные поиски российского следа стали «религиозной догмой», обязательным требованием к работе медиа. Гринвальд сообщает: «Когда дело касается России, журналисты используют все доступные средства, проявляя невероятное безрассудство. Издания публикуют абсолютно любое официальное заявление как безоговорочную Правду, не требующую доказательств».

Другими словами, у Америки нет СМИ, осталась лишь пропаганда, которая действует в интересах военных, неоконсерваторов и израильского лобби. А недалёкие американцы сидят перед телевизором, впитывая пропаганду, читают New York Times и думают, что разбираются в происходящем.

Гринвальд не рассказал о том, каково влияние потока фальшивых новостей на Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Россия знает, что Вашингтон знает, что антироссийские новости – фальшивка. Так для чего же Америка создаёт ложные обвинения против России?

Это серьёзный вопрос, который касается не только России, но и всего мира. Все ложные обвинения во времена Клинтона, Буша в паре с Чейни и Обамы заканчивались военной атакой на искусственно демонизированных «преступников». Россия, Китай, Иран и Северная Корея вправе задаться вопросом: последует ли за пропагандой в американских СМИ военное нападение?

Иран и Северная Корея не могут атаковать Америку и её европейских вассалов, а Россия и Китай на это способны. Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВС РФ пришли к выводу о том, что Вашингтон готовит внезапный ядерный удар по России. Вместо того, чтобы убедить Россию в отсутствии подобных замыслов, Вашингтон дополняет историю «Рашагейт» ложными новостными сообщениями о российском вмешательстве в выборы в 21 штате.

Для чего американские агентства безопасности (Министерство внутренней безопасности, ЦРУ, ФБР, АНБ) снабжают ложной информацией о России машину пропаганды под названием Американские СМИ? Это и Москву интересует. Россия знает, что новости фальшивые. Россия знает, что опровергать информацию бесполезно, так как на Западе вместо СМИ министерство пропаганды. Россия знает, что Вашингтон лгал о Талибане, Саддаме Хусейне, Каддафи, Асаде, Иране. К каким выводам придёт Москва в связи с исходящим от Вашингтона непрерывным потоком лжи о России, который продажные западные СМИ выдают за правду?

Могут ли в Москве предположить, что Вашингтон готовится атаковать Россию? При этом в Правительстве России знают, что у Америки и НАТО нет иных возможностей напасть, кроме нанесения внезапного ядерного удара. С учётом всего этого, будет ли Россия ждать удара, ничего не предпринимая? Россия изо дня в день выслушивает бесконечные неправдоподобные обвинения в свой адрес. Москве ничего не остаётся, кроме как решить, что Запад готовит ядерный удар по России.

Россию не повесить, как Саддама Хусейна, и не убить, как Каддафи.

Провоцировать ядерные державы наподобие России и Китая – значит проявлять крайнее безрассудство и безответственность. Сумасшедшие болваны из Вашингтона рискуют жизнью всей планеты. Продажные журналисты, которые занимаются «пресституцией», хуже проституток. Они не сомневаются по поводу войны, а лишь популяризируют её. Трусливые и глупые вассалы Америки – Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша и остальные члены Евросоюза и НАТО – выступая заодно с Вашингтоном, сами напрашиваются на то, чтобы быть уничтоженными.

На Западе нет и намёка на благоразумие.

Последует ли Вашингтон примеру безумца Гитлера, напав на Россию?

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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