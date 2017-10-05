Будущее новейшей бронетехники России под угрозой

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Под угрозой срыва находится программа Министерства обороны России по разработке универсальной гусеничной платформы «Армата», которая должна была стать основополагающим элементом в создании новой российской бронетехники и основного боевого танка (ОБТ) третьего поколения Т-14. Министерство объявило о модернизации ОБТ серии Т-80 и Т-90, а также пересмотрело планы по переплавке 10 тысяч танков к 2020 году.

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По информации журнала IHS Jane’s Defence, в связи с подобными заявлениями МО вкупе с «сокращением заказов на поставку ОБТ Т-14 и снижением затрат на нужды обороны в России некоторые источники принялись утверждать, что программа “Армата” свёрнута». В министерстве заявили, что будет переплавлено 4 тысячи единиц бронетехники, а остальные 6 тысяч останутся в качестве резерва. Ранее в этом году МО потратило 417 миллионов долларов на модернизацию Т-80 и Т-90.

Танки Т-80 получат обновлённую броню и ряд других доработок, а Т-90 будут оснащены новым оборудованием, перекочевавшим с ОБТ Т-14: это система автоматического захвата и сопровождения цели, ЭВМ управления огнём и управляемая дистанционно орудийная башня.

В январе издание The Diplomat сообщало, что российское МО объявило о доработке Т-72. В статье было указано: «На вооружении России находится около 300 танков Т-72Б3 – это усовершенствованный вариант советского ОБТ Т-72, всего у страны приблизительно 1900 танков Т-72. Также у России есть современные Т-90А и Т-90СМ (известны как Т-90АМ или Т-90МС) в количестве 350 единиц – это новейшие версии Т-90, предназначенные для экспорта». Сейчас в распоряжении Вооружённых сил России находится 450 ОБТ Т-80. В январе журналисты The Diplomat предполагали, что грядущая модернизация поставит под угрозу осуществление программы «Армата».

Решение МО России обновить Т-72 и Т-90 может указывать на то, что вопреки звучавшим ранее заявлениям Т-14 не заменит советские танки и в ближайшем будущем не станет основной силой танковых войск, которые будут эксплуатировать различные ОБТ ещё как минимум десять лет. Российское МО заключило контракт с «Уралвагонзаводом» (УВЗ) на поставку первых 100 ОБТ Т-14 в сентябре 2016 года.

В августе замминистра обороны РФ Юрий Борисов утверждал, что к 2020 году Сухопутные войска РФ должны получить до 100 ОБТ третьего поколения Т-14 (изначально Россия планировала произвести 2300 танков Т-14 к 2025 году). В связи с этим журналисты The Diplomat сообщали: «Заявления Борисова, скорее всего, призваны усилить давление общественности на военно-промышленный комплекс, чтобы ускорилась разработка новых ОБТ. Судя по некоторым признакам, российское правительство недовольно развитием программы по созданию и производству Т-14». Кроме того, представители МО России в последние месяцы неоднократно посещали УВЗ, что традиционно говорит о недовольстве Кремля осуществлением программы.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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