В России наблюдается рост числа банкротств

Количество российских компаний, оказавшихся несостоятельными, растет. Финансовая корпорация «Открытие», Бинбанк, авиакомпания «ВИМ-Авиа» — это лишь некоторые из российских предприятий, которые «вылетели в трубу» нынешним летом. Число компаний, объявивших о своем банкротстве, в этом году заметно возросло, несмотря на зарождающееся восстановление российской экономики.

Россия вышла из одной из самых глубоких рецессий постсоветского периода и продемонстрировала во втором квартале текущего года предсказуемо хороший рост ВВП, на уровне 2,5 процентов. Однако, как сообщает британский аналитический ресурс intellinews это недостаточно хороший результат для многих компаний, которые все еще испытывают тяжелые последствия почти восьмилетнего экономического застоя.

Одним из побочных эффектов замедления роста стала консолидация многих секторов экономики, где лидирующие компании, обладающие денежными ресурсами, начали вести агрессивные ценовые войны, которые поставили их более мелких конкурентов в столь тяжелое положение, что они стали закрывать бизнес. Таким образом, произошла концентрация многих секторов в руках лидеров рынка.

«Российская экономика вышла на траекторию «довольно стабильного роста», – сказал 24 сентября президент Владимир Путин. Однако, с нынешними высокими ставками кредитования и анемичным ростом реальной заработной платы, экономика вряд ли способна приблизиться к процветанию.

Следует отметить, что для многих компаний ситуация даже ухудшается, поскольку большинство российских предприятий по-прежнему прямо или косвенно зависят от бюджетных расходов. Согласно проекту бюджета на 2018-2020 годы многие крупные государственные предприятия лишатся своих субсидий, которые, в свою очередь, обеспечивали им возможность кормить более мелкие компании, размещая у них государственные заказы. Так, принадлежащий государству Россельхозбанк – это лишь последняя из государственных компаний, которая в рамках нового бюджетного плана лишится субсидий, как стало известно на этой неделе.

Количество банкротств юридических лиц во втором квартале 2017 года вновь выросло, причем это происходит уже на протяжении третьего квартала подряд, говорится в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Согласно сообщению газеты «Ведомости», во втором квартале 2017 года потерпели крах на 336 компаний больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это стало самым высоким уровнем банкротств с 2007 года.

Рост числа банкротство наблюдается практически во всех отраслях, но почти две трети из них приходится на три сектора: торговля, коммерческие услуги и строительство. Правда, в последнее время ускорилась динамика банкротств компаний в электроэнергетике, металлургии, машиностроении и пищевой промышленности.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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