Россия и Китай извлекут выгоду из американских санкций в отношении Венесуэлы

В последнее время в СМИ циркулируют слухи о планируемых Вашингтоном санкциях против национальной нефтяной компании Венесуэлы, PDVSA. По мнению аналитиков, если они подтвердятся, это может привести к полному краху экономики этой южноамериканской страны. Дело в том, что Венесуэла и без того находится на грани тотального коллапса, и PDVSA принадлежит главная роль в этом разворачивающемся кризисе.

Основное внимание приковано к способности компании выплачивать проценты по облигациям. Это действительно имеет огромное значение, но перспективы здесь представляются мрачными. Большие сомнения вызывает также способность центрального правительства управлять страной в целом и избежать ее сползания в открытую гражданскую войну. Сложившаяся обстановка толкает венесуэльское правительство прямо в руки России и Китая, и вот почему.

Компания PDVSA является источником около 90 процентов торговых доходов Венесуэлы, которые расходуются на приобретение всех основных товаров, необходимых в буквальном смысле для выживания отечественной экономики, быстро сползающей к упадку.

Пока у власти находился харизматичный Уго Чавес, PDVSA была обязана тратить свою выручку в иностранной валюте, полученную за пределами страны, для приобретения продовольствия и его импорта в Венесуэлу.

В СМИ приобрела популярность мрачная шутка одного из сотрудников компании: «Я думал, что мы нефтедобывающая компания, а не супермаркет».

Оплата заграничных покупок должна была свести к минимуму негативное влияние обмена валюты в условиях жесткого инфляционного давления внутри страны и нарушенной инфраструктуры. Фактически, это подрывало любую возможность использования доходов PDVSA от экспорта нефти для поддержки все более несостоятельного государственного бюджета Венесуэлы.

Кроме того, этот механизм закупок сопровождался неоправданными издержками, поскольку продовольствие приобреталось за рубежом, а затем поставлялось в страну через посредников по непомерным ценам. Ведь вполне понятно, что PDVSA располагает лишь нефтяными танкерами, а не грузовым морским транспортом.

Преемник Чавеса Николас Мадуро еще больше усложнил эту проблему своими регулярными «набегами» на кассу PDVSA с целью оплаты все более широкого перечня импортных товаров. Кроме того, он привязал крайне нестабильные суверенные долговые обязательства Венесуэлы к фьючерсам на облигации PDVSA, а также все чаще прибегал к жестким мерам подавления беспорядков в стране. С обострением кризиса обстановка на улицах стала просто невыносимой.

Из Каракаса поступают сведения, что те немногие торговые заведения, которым удалось избежать закрытия, часто не могут решить, по какой цене они продадут тот или иной товар до последнего момента, когда покупатель уже приближался к прилавку. Инфляция достигла невероятных темпов, и фактическая рыночная стоимость национальной валюты, боливара, падает столь же стремительно, как и ее покупательная способность.

В какой-то мере ситуация в Венесуэле напоминает времена девальвации рубля в России. Курс доллара многократно вырос тогда в Москве, а сейчас это наблюдается в Каракасе. По мере того, как усиливались репрессии со стороны режима Мадуро, Америка вводила первоначальные санкции. Второй, более согласованный пакет санкций последовал в ответ на антидемократические действия президента, заменившего Национальную Ассамблею, контролируемую оппозицией, новым законодательным органом, более послушным его воле.

Как уже было сказано, Вашингтон сейчас рассматривает возможность введения санкций против PDVSA, угрожая, помимо прочего, ограничить или полностью прекратить экспорт более легкой американской нефти венесуэльской компании. Этот экспорт призван позволить осуществлять переработку намного более тяжелой нефти из нефтяного бассейна Ориноко в Венесуэле

Этот район по обе стороны реки Ориноко, возможно, содержит крупнейшие запасы нефти в мире. Однако, там очень тяжелая нефть, что подтверждают многие эксперты. Если ее взять в руку, а затем перевернуть ладонь, она остается на месте. Такая нефть образует мелассу с рекордной скоростью. Ее гораздо труднее добывать и перерабатывать, для этого требуются специальные знания и технологии, в основном доступные лишь на Западе.

Если бы Венесуэла лишилась способности перерабатывать свои нефтепродукты, внутренние рынки бензина, дизельного топлива и других дистиллятов ожидал бы неминуемых крах. Возникший в результате эффект детонации почти наверняка привел бы к резкому ускорению темпов инфляции и сделал бы жизнь населения совершенно невыносимой. И это не единственный фактор давления, которое испытывает сегодня венесуэльская нефтяная компания PDVSA.

Она задерживает оплату поставщикам товаров, а в некоторых случаях даже выплату заработной платы своим сотрудникам. Кроме того, PDVSA не смогла выполнить контрактные обязательства по строительству терминалов в Карибском бассейне, что вынудило ее ввести соглашения о транзите и хранении, а это в свою очередь привело к дополнительному увеличению издержек и сокращению доходов.

Все вышеупомянутое подготовило почву для экстренной продажи некоторых активов. Российские компании подбираются к самым привлекательным кускам PDVSA. Впрочем, на сегодняшний день «главный приз», крупный нефтеперерабатывающий комплекс на острове Кюрасао, пока остается в руках венесуэльской компании.

Однако, неизвестно, как долго она сможет обеспечивать все более обременительные потребности в оборотном капитале. Между тем, «Роснефть», крупнейшая в России и контролируемая государством нефтедобывающая компания, приобретает в Венесуэле активы в сфере разведки и добычи нефти, а также ее переработки и транспортировки продукции в обмен на прямые платежи и признание долгов компании.

PDVSA отчаянно нуждается в финансовых средствах, но щедрость «Роснефти» вовсе не является неисчерпаемой. И все это по-прежнему требует дорогостоящей разработки бассейна Ориноко и добычи тяжелой нефти. Ни PDVSA, ни «Роснефть» не могут долго нести это бремя, особенно в условиях нынешних низких цен на нефть. Тем не менее, контроль над добычей и первичной переработкой сырья в Венесуэле может обеспечить «Роснефти» контрактные свопы и проникновение на рынок.

Несколько лет назад пять российских нефтяных компаний создали собственное совместное предприятие для разработки битуминозных песков бассейна Ориноко вместе с PDVSA. С той же целью был создан и совместный инвестиционный банк в Каракасе. Предприятие рухнуло, а банк постепенно зачах. Однако, де-юре они по-прежнему существуют и могут быть воскрешены в кратчайшие сроки.

Еще одним вероятным внешним бенефициаром этой распродажи активов является Китай. Китайские компании также приобретают венесуэльские активы в области геологоразведки и добычи нефти. Однако, в этом случае основной целью является контроль над доходами от экспорта. Пекин достигает этого за счет погашения крупных займов, предоставленных как PDVSA, так и венесуэльскому правительству. Такой подход уже применялся в Бразилии, а особенно в Эквадоре, самой маленькой стране ОПЕК, где китайцы сейчас контролируют нефтяные доходы. Он не предусматривает возвращения экспортных потоков на материковый Китай.

Вместо этого, они направляются в любую точку, где национальная нефтяная компания Petroecuador (в случае с Эквадором) может получить наилучшую цену. Но большая часть выручки от продажи нефти поступает на счета, находящиеся под контролем Китая.

Здесь же китайцы могут использовать нефтяной инвестиционный банк в Каракасе. И Китай и Иран были участниками создания этого банка, хотя, помимо некоторых китайских корреспондентских счетов, использование этого банка за границей в основном приходилось на Россию.

Вашингтон должен помнить об этом, определяя параметры очередных санкций. Нанося удар по Мадуро и PDVSA введением санкций против нефтяного сектора, Америка может способствовать дальнейшему продвижению нынешних российских и китайских планов. В сущности, это приведет к тому, что они получат еще больший контроль над Венесуэлой.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x