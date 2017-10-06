Вялая Европа нуждается в локомотиве, который подтолкнет её экономический рост

В начале 1946 года в Фултоне в штате Миссури премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь в Вестминстерском колледже. Он объявил тогда, что «от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на Европу». Черчилль имел в виду агрессивные действия Советского Союза, который стремился продвинуть границы своего территориального и политического контроля как можно дальше на запад.

Сегодня, семьдесят один год спустя, почти через тридцать лет после краха Советского Союза и завершения холодной войны сформировалась новая эпоха, «мир без мирового порядка». Помимо прочего, она характеризуется возрождением и ростом агрессивности России. В то же время, сегодня Европа имеет уникальную возможность укрепить военную безопасность за счет НАТО и восстановить динамику экономических связей в Европейском Союзе за счет новой инициативы.

Подпись к изображению: Американский крейсер «Vicksburg» прибыл в порт Констанцу в Румынии (13 марта 2015 года) для участия в учениях НАТО



Эта инициатива может стать для Европы вторым планом Маршалла, однако она не требует обязательного участия правительства США. Некоторые аналитики считают целесообразным так называемый стратегический разворот к Черному морю. Они утверждают, что такой разворот мог бы стать катализатором для новой версии плана Маршалла в 21 столетии, которая помогла бы раскрыть колоссальный экономический потенциал, существующий по всей Европе с севера на юг и с востока на запад. Такой план мог бы опираться на капитал, предоставляемый региональными державами, Европейским Союзом, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами.

Некоторые из этих идей являются предметом обсуждения на ежегодном Бухарестском форуме, организованном совместно некоммерческой организацией «Институт Аспен» в Румынии и германским фондом Маршалла, который начался 4 октября. Основные ингредиенты для нового плана Маршалла 2.0 уже существуют. Первый из них – инициатива «трех морей», направленная на создание и расширение сети энергетических, транспортных и цифровых коммуникаций, объединяющих Балтийское, Черное и Адриатическое моря. Эта инициатива была впервые представлена на конференции в Дубровнике в прошлом году. Горячим сторонником идеи «трех морей» является бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе и советник по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме генерал ВМС в отставке Джеймс Джонс.

Другими элементами потенциального экономического локомотива для Европы являются: консорциум BRUHA, включающий Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию, в рамках которого предполагается прокладка сети новых газопроводов, которые свяжут эти страны; новая инициатива по углублению русла Дуная на всем его протяжении с целью значительно увеличить поток буксирных перевозок; строительство нефтепроводов и газопроводов от Триеста до Констанцы на черноморском побережье. В качестве доказательства обоснованности концепции и пилотного проекта, отправной точкой может стать реконструкция порта Констанцы, крупнейшего в юго-восточной Европе. Из-за захоронения отходов, он нуждается в расширении и модернизации.

Планируемое расширение в настоящий момент включает в себя строительство хранилищ для авиационного топлива и нефти на восстановленном острове в акватории порта, ожидающем дальнейшего развития. Дополнительные проекты предусматривают строительство сплиттеров для дистилляции конденсата из природного газа, добываемого в Черном море у побережья Румынии. Единственный подобный сплиттер в Европе находится в Роттердаме.

Увеличение емкости хранилища нефти и авиационного топлива будет удовлетворять и одновременно стимулировать растущий спрос. Этот спрос, в свою очередь, приведет к дальнейшему увеличению пропускной способности хранилища. Таким образом, увеличится количество товаров, которые будут производиться и транспортироваться не только в юго-восточной Европе, но и в других восточных регионах Европейского Союза. Трубопровод из Триеста увеличит доступность нефтепродуктов по наиболее низким ценам и станет еще одним локомотивом для экономического роста в Евросоюзе. Дополнительным преимуществом будет также повышение уровня энергетической безопасности.

До сих пор движение барж по Дунаю было ограничено в связи с мелководьем на различных участках этой великой реки. Очевидно, что политические проблемы до сих пор не позволяли провести работы по углублению русла как минимум до 2,5 метров по всему течению Дуная. Однако, при соответствующих обстоятельствах, экономические выгоды этого речного «трубопровода» для транспорта, по мнению экспертов, окажутся способны преодолеть сопротивление на местах, хотя это будет отнюдь не простой задачей.

Для того, чтобы глобализация приносила желанные плоды, необходим мощный экономический рост. Однако, в последнее время он является вялым и неравномерным по нескольким хорошо известным причинам. В свое время первый план Маршалла спас и возродил Европу благодаря дальновидности и щедрости Соединенных Штатов. План Маршалла-2.0 не имеет столь же сильного обоснования, каким было восстановление разрушенной Европы после Второй мировой войны. Однако, сегодня эти европейские страны пришли к либеральной демократии и открытому рынку. План Маршалла-2.0 не может являться гарантией обеспечения экономического подъема и дальнейшего укрепления демократии. Однако, он может оказаться очень хорошим стартом, и к его реализации лучше было бы приступить прямо сейчас, а не когда-нибудь в отдаленном будущем.

Автор, Харлан Ульман – в прошлом (2004-2016 гг.) участник высшей консультационной группы при Верховном главнокомандующем объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. В настоящее время – старший советник в вашингтонском Атлантическом Совете.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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