Россия близка к выполнению условий договора СНВ-III

Бюро контроля, верификации и соблюдения соглашений о вооружениях Госдепартамента США опубликовало данные о сокращении вооружений в рамках Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III или New START). По информации Бюро, на 1 октября на вооружении России находится 1561 ядерная боеголовка.

Количество оружия снижается – на 1 июля у Москвы насчитывалось 1 тысяча 765 ядерных боеголовок.

Россия резко сократила количество боезарядов, и ей осталось снять с вооружения всего 11 боеголовок, чтобы соблюсти ограничения, которые согласно СНВ-III будут введены 5 февраля 2018 года.

При подсчётах учитываются все компоненты ядерной триады: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР), стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Нет информации о сокращении числа боеголовок, установленных на ракетах «Синева» и «Булава», которыми оснащаются российские субмарины проектов «Дельфин» и «Борей». Поэтому можно предположить, что сокращение коснулось боеголовок баллистических ракет наземного, шахтного и мобильного базирования.

В распоряжении Северного флота России, база которого расположена на Кольском полуострове в городе Гаджиево, находится 6 подлодок проекта «Дельфин» и 1 субмарина проекта «Борей». Одна подводная лодка способна нести до 64 ядерных боеголовок – по 4 в каждой из 16 ракет. Таким образом, подлодки в Баренцевом море и в водах Арктики несут 448 боеголовок.

В мае издание Barents Observer сообщало, что Россия расширяет место для базирования ядерного оружия на Кольском полуострове. Договор СНВ-III не распространяется на нестратегическое ядерное оружие, но предполагается, что оснащённые ядерными крылатыми ракетами и торпедами многоцелевые субмарины и боевые корабли ВМФ России в море не выходят.

Россия и Америка подписали Договор СНВ-III в 2010 году. Новое соглашение пришло на смену Договору о СНВ, срок действия которого истёк в 2012 году. Ему предшествовал СНВ-I, который действовал до 2009 года. Договор СНВ-II был подписан, но в силу так и не вступил.

По условиям СНВ-III к февралю 2018 года на вооружении обеих сторон должно находиться не более 1550 боеголовок.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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