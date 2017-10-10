Дефицит бюджета России резко сократился за 9 месяцев текущего года

Дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре 2017 года составил 268,13 миллиардов рублей (4,59 миллиардов долларов США), сообщило в понедельник Федеральное казначейство России.

Подпись к изображению: Президент России Владимир Путин беседует с премьер-министром Дмитрием Медведевым во время встречи в резиденции Путина Ново-Огарево под Москвой 8 сентября 2014 года



Дефицит заметно сократился с 1,58 триллиона рублей (27,07 миллиардов долларов) за аналогичный период прошлого года.

Согласно последнему отчету Казначейства по исполнению федерального бюджета России, доходы бюджета страны на 1 октября текущего года составили 10,97 триллиона рублей (187,86 миллиарда долларов); расходы бюджета за тот же период составили 11,24 триллиона рублей (192,45 миллиарда долларов)).

В отчете отмечается, что наибольшие расходы были зафиксированы в области социальной политики, национальной обороны, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере национальных проблем.

В начале прошлого месяца премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета России в первой половине 2017 года сократился до 1 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) и составил 400 миллиардов рублей (6,94 миллиарда долларов США).

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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