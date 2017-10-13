Россия закрепляется на самом важном газовом месторождении в мире

Как сообщается, ведущая китайская нефтедобывающая компания Sinopec выставила на этой неделе на продажу свои активы в Аргентине на сумму 1 миллиард долларов. Одним из покупателей, проявивших интерес к этой сделке, стала «Роснефть».

Эта российская компания всколыхнула на этой неделе всю мировую газовую индустрию. Это связано с приобретением ею доли в крупнейшем и самом сложном в геополитическом плане энергетическом проекте в мире.

Речь идёт о газовом месторождении Зохр (Zohr) на шельфе у берегов Египта. Месторождение, содержащее огромные запаса природного газа в объёме 850 миллиардов кубических метров природного газа, было открыто итальянской компанией Eni.

Eni объявила на этой неделе, что продает 30 процентов акций Zohr «Роснефти». Российская компания выплатила Eni огромную сумму — 1,125 миллиарда долларов за долю в месторождении.

Это позволит «Роснефти» закрепиться в одном из самых важных в мире для нефтегазовой промышленности регионе — восточном Средиземноморье. Недавние масштабные открытия, сделанные в Египте и Израиле, а также широко разрекламированные кампании по геологоразведочной деятельности в таких местах, как Кипр, вывели регион на передний план в мировой энергетике.

Укрепить свои позиции в этой горячей точке — именно то, к чему стремится «Роснефть». По словам генерального директора компании Игоря Сечина, он ожидает, что сделка «усилит позиции «Роснефти» на стратегических рынках Европы и Ближнего Востока».

Усиление влияния в этом ключевом регионе будет способствовать дальнейшей реализации экспансионистских устремлений «Роснефти». Компания также расширяет свой бизнес в Индии и налаживает деловые связи с Китаем в последние несколько месяцев.

Все это показывает, что компания — и, возможно, Россия в целом — намерена играть более значительную роль на глобальном энергетическом рынке. И даже новые санкции США не могут сдержать их, при этом 30 процентов акций Zohr попадают под 33-процентный порог долевого участия, что может спровоцировать торговые действия.

Важно следить за событиями, связанными с деятельностью «Роснефти», которые закрепят позиции компании как одной из крупнейших движущих сил в нефтегазовом секторе.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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