Чтобы упрочить свои позиции, картелю ОПЕК необходима Россия

В своей книге бывший министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими выражает скептицизм, по поводу готовности России присоединиться к мерам, предпринимаемым Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для восстановления баланса на мировом рынке.

Пессимизм Аль-Наими нельзя назвать необоснованным. В течение многих лет он вел переговоры с российскими официальными лицами по вопросу о балансировании рынка во время нескольких кризисов, начиная с 2000 года, однако все эти переговоры оказались безрезультатными. Русские каждый раз обещали взять на себя часть бремени в связи с сокращением предложения нефти, но никогда не шли до конца.

Одной из главных причин, почему Россия никогда не была заинтересована в том, чтобы помогать ОПЕК, была позиция Игоря Сечина, ведущего руководителя российской нефтяной индустрии, который никогда не испытывал никакого интереса или доверия к ОПЕК. Даже сегодня, после того, как Россия и страны ОПЕК сформировали, наконец, альянс, который в СМИ все чаще называют «ОПЕК+», Сечин по-прежнему критически настроен в отношении этого сотрудничества.

Впрочем, упомянутый альянс в настоящее время успешно работает. Как Россия, так и ОПЕК пришли к выводу, что они могут сотрудничать между собой, чтобы спасти нефтяной рынок. Их союз продиктован жесткой необходимостью: Россия и ОПЕК нуждаются друг в друге, чтобы бороться с растущей мощью сланцевой индустрии США, которая способна наводнить рынок нефтью и обрушить цены.

Для русских необходимость соглашения ОПЕК возникла в начале 2016 года, когда цена нефти марки Brent на короткое время опустилась ниже 30 долларов за баррель. В марте они достигли первоначальных договоренностей, однако дальше этого дело не пошло, поскольку не все члены ОПЕК присоединились к соглашению. Это разочаровало россиян, но они продолжили свои усилия на разработке новой сделки.

Несколько месяцев спустя ситуация выглядела значительно более позитивно. Надежда на успех возродилась после встречи президента России Владимира Путина с Мухаммедом бин Салманом, который сейчас является наследным принцем Саудовской Аравии, в кулуарах встречи «большой двадцатки» в Китае. Затем состоялся новый раунд переговоров ОПЕК, и в сентябре группа стран-экспортеров провела внеочередную встречу в Алжире, где впервые с 2008 года было достигнуто соглашение о сокращении производства.

Россия присоединилась к соглашению между странами ОПЕК и другими независимыми производителями о сокращении добычи, причем многие наблюдатели подчеркивают, что это была первая подобная договоренность за почти пятнадцатилетний период. Соглашение было подписано в прошлом декабре, и сейчас мировой рынок находится в процессе восстановления баланса между спросом и предложением

Саудовская Аравия является де-факто лидером ОПЕК, но она не может решать все вопросы в одиночку. Необходимо участие России, поскольку у Москвы имеются прочные политические связи со многими странами ОПЕК, такими как Венесуэла, Алжир, Ирак и Иран. Таким образом, в условиях поддержки альянса со стороны российского президента, уровень инакомыслия и разногласий внутри ОПЕК снижается до минимума.

Картель ОПЕК никогда не обладал политической силой, способной объединить своих членов, и теперь этот вакуум заполнила Россия. Этот факт стал очевидным, когда Путину удалось преодолеть разногласия между Саудовской Аравией и Ираном за несколько дней до встречи в ноябре, тем самым позволив сделке состояться.

В последнее время ось Эр-Рияд-Москва набирает все большую силу. На прошлой неделе две страны подписали целый ряд предварительных соглашений в ходе визита короля Салмана в Россию, первого подобного визита нынешнего монарха Саудовской Аравии.

Для этого альянса не существует ничего невозможного, но впереди еще много проблем, которые необходимо решить для стабилизации нефтяного рынка.

Во-первых, российские нефтяные компании все еще сопротивляются против долгосрочного сотрудничества со странами ОПЕК. Их позицию вполне можно понять, поскольку они стремятся максимизировать свою прибыль и захватить максимально возможную долю рынка. Наиболее ярким примером может служить Китай, где российские производители в течение первых восьми месяцев нынешнего года удовлетворили большую часть дополнительного спроса на нефть, в то время как экспорт Саудовской Аравии сократился. В результате, согласно официальным статистическим данным китайских таможенных органов, в 2017 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Во-вторых, министр энергетики России Александр Новак заявил, что нынешнее соглашение не может продолжаться вечно, и необходимо выработать четкую стратегию выхода из него после истечения срока действия договора в 2018 году.

В-третьих, Саудовская Аравия и Россия должны смотреть дальше марта следующего года. Альянс «ОПЕК+» должен быть превращен в новый институт, который всегда будет способен напомнить рынку о своем существовании, когда возникнет такая необходимость.

Саудовская Аравия, Россия и Соединенные Штаты являются тремя крупнейшими производителями нефти в мире. Эти страны сыграли большую роль в трансформации энергетического и нефтяного рынков в течение последних трех лет, и «обречены» продолжать играть эту роль в обозримом будущем. Однако, Соединенные Штаты никогда не присоединялись к каким-либо глобальным мерам по стабилизации рынка. Таким образом, вся ответственность ложится на ОПЕК, Саудовскую Аравию и Россию.

Картель ОПЕК осознал важность сотрудничества с Россией два десятилетия назад, однако русские до недавнего времени не признавали важность сотрудничества с ОПЕК. В сегодняшнем мире, где сланцевая нефть и другие нетрадиционные источники поставок энергоносителей могут дестабилизировать рынок в любой момент, необходим боле сильный ОПЕК. Чтобы картель стал более эффективным и мощным, в нем должна воцариться политическая стабильность, а для этого необходимо участие России, и она не должна повернуться спиной к ОПЕК. В противном случае производителям придется адаптироваться к сценарию, в рамках которого снижение цен на мировом рынке нефти будет более сильным и продолжительным.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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