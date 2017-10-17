Путин возобновляет проект, который не удалось завершить Сталину

Строительная компания Аркадия Ротенберга спешит завершить постройку Крымского моста, а у Владимира Путина уже есть новый проект для друга детства.

Почти 70 лет назад по приказу Сталина началось строительство тоннеля на Сахалин, но проект не был завершён. В наши дни президент России возвращается к идее связать остров с материком, и по предварительным оценкам её воплощение обойдётся в 286 миллиардов рублей. По информации троих знакомых с проектом людей, постройкой моста на Сахалин, который богат энергоресурсами, займётся компания Ротенберга «Стройгазмонтаж».

Новая стройка придётся очень кстати, так как компания и её владелец попали под санкции Запада, которые были введены в связи с действиями России в отношении Украины.

Выступая во Владивостоке в сентябре, Путин рассказал, что мост на Сахалин вкупе с несколькими новыми путями транспортного сообщения в регионе представляет собой проект планетарного масштаба.

Подобные мегапроекты стали визитной карточкой экономической политики Путина, нынешний президентский срок которого может оказаться последним. Критики ставят под вопрос целесообразность и стоимость осуществления этих планов, а президент утверждает, что проекты помогут России избавиться от тревоги, связанной с самым продолжительным в этом веке кризисом. Источники говорят, что Путин доволен недавними достижениями инфраструктуры, и он одобрил проект строительства моста на Сахалин, так как считает организацию связи с отдалёнными частями России политически выгодной.

«Это в большей степени геополитический проект, желание сделать Сахалин ближе, – рассказывает старший научный сотрудник московского Института Гайдара Степан Земцов. – О возмещении инвестиций речи не идёт».

Мегазатраты

Сахалинский мост венчает собой ряд крайне затратных проектов, которые осуществлялись по всей территории самой большой в мире страны. Список начинаний разнообразен: от газопровода «Сила Сибири» до Чемпионата мира по футболу 2018 года. На проекты потрачено около 3 триллионов рублей.

Благодаря дорогостоящему строительству в выигрыше оказываются компании Ротенберга. Не все проекты оправдали себя в экономическом плане: после строительного бума в Сочи в 2014 году Кремлю пришлось спасать банк, финансирующий создание олимпийских объектов.

По информации знакомых с проектом людей, исполнитель работ уже назначен, однако дата начала строительства будет объявлена лишь в следующем году. Это подтверждает источник, близкий к компании «Российские железные дороги», которая будет контролировать работы. На условиях анонимности он согласился обсуждать проекты, ещё не ставшие достоянием общественности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение по поводу сахалинского проекта не было принято. В свою очередь, представитель Ротенберга отметил, что об участии компании «Стройгазмонтаж» в строительстве говорить рано.

Крымский автопробег

Источники сообщают, что «Стройгазмонтаж» отправится на Сахалин, как только завершит престижный проект по постройке Крымского моста, который обошёлся в 228 миллиардов рублей. Один из собеседников Bloomberg предположил, что к началу президентской кампании по мосту сможет проехать кортеж Путина. Выборы должны состояться 18 марта, в четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Неравномерно шло строительство связующего звена через пролив Невельского, который разделяет Евразию и Сахалин. Наименьшая ширина пролива достигает 7,3 километров. О сталинском проекте, закрытом в 1953 году в связи с его смертью, напоминают лишь руины бараков, в которых жили узники ГУЛАГа, строившие тоннель.

Согласно нынешнему плану, мост должен связать полузаброшенные населённые пункты на побережье: на Сахалине это посёлок Погиби с населением в 20 человек, а на материке – отдалённый город Лазарев, где проживает чуть более 1000 человек.

Мост в никуда?

По мнению директора региональной программы московского Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, экономически мост никогда не оправдает себя, так как на Сахалине проживает всего полмиллиона людей. На её взгляд, разумнее было бы улучшить существующую паромную переправу. На острове расположен первый в России завод СПГ (сжиженный природный газ), и он уже подключён к газо- и нефтепроводам материка. Земцов из Института Гайдара считает, что необходимость в перемещении людей и ресурсов (к примеру, древесины) не достаточно велика для постройки моста.

Двое собеседников Bloomberg полагают, что для осуществления сахалинского проекта будут использованы привлечённые, а не бюджетные, средства. Источник, близкий к РЖД, сообщил, что в финансировании проекта также могут принять участие японские банки, которые предоставят кредиты.

Россия рассчитывает на то, что Япония присоединится к проекту и свяжет Хоккайдо с Сахалином с помощью 40-километрового звена собственной постройки. Для Дальнего Востока наземный путь в Японию имеет огромное экономическое значение, однако Москва ещё не проводила переговоры с Токио.

На Восточном экономическом форуме, который прошёл во Владивостоке в сентябре, премьер министр Японии Синдзо Абэ был осторожен в суждениях по поводу проектов.

«Добираться до Владивостока по железной дороге было бы хорошо, – сказал Абэ. – Но для осуществления всех проектов нашим странам необходимо повысить уровень доверия друг к другу».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x