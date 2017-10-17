Средний Восток: Россия у руля

Похоже, что Иран (опаснейший враг для Израиля) в Сирии не воспринимает требования Иерусалима всерьёз.

Подпись к изображению: Встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани.\



Судя по всему, в Сирии Израиль действует с большей дальновидностью, чем принято считать, и на некоторых территориях помогает выступающим против Асада мятежникам. На сегодняшний день Россия не вмешивалась в деятельность Израиля, который препятствует поставкам оружия Хезболле в Ливане. Но если Россия позволит Ирану создать военную базу, то любая попытка Иерусалима этому помешать будет направлена против действий Москвы.

Израиль обращался к Америке и России с просьбой не позволить ситуации выйти из-под контроля. Однако неизвестно, кто именно отвечает за политику США на Среднем Востоке. В Госдепартаменте и ЦРУ до сих пор используют стратегию времён Обамы по взаимодействию с Ираном (или его умиротворению).

Кроме того, Администрация Трампа воздерживается от дальнейшего вовлечения в происходящее на Среднем Востоке, так как занята решением внутренних проблем и проблемы Северной Кореи. Военные возможности Америки в регионе не столь велики. К тому же, политические противники Трампа не дают ему действовать.

В итоге Иерусалиму не приходится рассчитывать на помощь Вашингтона в случае опасности.

Поэтому инициатива переходит к Москве. Россия без колебаний пожертвует другими странами, добиваясь своей цели. Сегодня именно Россия, а не США, вершит судьбы на Среднем Востоке, к которому питает неподдельный интерес.

Предполагается, что Хезболла ежедневно будет запускать сотни или тысячи ракет ближнего и повышенного радиуса действия, откроется южный фронт с ХАМАС, а кибератака со стороны России ухудшит положение Израиля и резко увеличит потери.

Лучший исход для Израиля – это мирное разоружение Хезболлы. Для этого необходима смена режима в Иране, чего не предвидится. Ещё один вариант – упреждающая атака Израиля и быстрая полная победа, что так же маловероятно.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху встречался с Путиным несколько раз якобы для того, чтобы предотвратить столкновение российских и израильских военных в небе над Сирией. Но определённо они обсуждали намерения Ирана. Возможно, Путин подозрительно относится к слишком могущественному Ирану вблизи южных российских границ. Москва находится в зоне досягаемости иранских ракет, а исламский терроризм – серьёзная угроза для России.

Москва намерена помочь Асаду удержаться у власти, чтобы обеспечить российским военным доступ к базам на берегу Сирии. Подконтрольная Ирану Хезболла предоставляет людей для поддержки Асада и борьбы против ДАИШ и различных групп суннитских повстанцев, которые связаны с Америкой, Саудовской Аравией, Катаром, «Братьями-мусульманами» и Турцией. Хезболла нужна России, поэтому ей нужен и Иран.

Израиль не в том положении, чтобы торговаться. Россия может выставить требования, а взамен, к примеру, не позволит Ирану подводить войска к израильским границам. Для того, чтобы не портить отношения с Москвой, Иерусалим не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте. Вероятно, Израиль будет вынужден отказаться от сотрудничества с Америкой в пользу России насколько это возможно. Для Иерусалима принципиально важно найти способ (предложение или угрозу), с помощью которого получится вбить клин в отношения России и Ирана.

Кормить «иранского монстра» опасно, особенно после того, как он получил бонус в 100 миллиардов долларов за подписание соглашения по ядерной программе. Россия об этом знает, и когда-нибудь будет вынуждена остановиться. Вопрос лишь в том, произойдёт это до или после очередной войны на Среднем Востоке.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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