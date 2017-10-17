Вальдебебас — новый район Мадрида

Сегодня Вальдебебас — главный проект столицы, расположенный в северной части города на площади 10 600 000 м². Уже сейчас тут живёт около 14 тысяч человек, и, по плану мадридского комитета архитектуры, через пять лет здесь не останется свободного места. Пока возведение Вальдебебаса находится в самом разгаре.

Причём появляются не только жилые дома. Более миллиона квадратных метров отводят под сферу услуг и развлечения, и в данный момент власти Мадрида активно привлекают инвесторов (в том числе и иностранных), которые захотят поучаствовать в проекте. Эту территорию назвали Valdebebas Fintech District. По замыслу проектировщиков, это будет также и новый финансово-технический центр Мадрида, при этом граничащий с зоной плотной жилой застройки. Добавляем к этому новые дороги, современную инфраструктуру и последние достижения городского планирования и получаем максимально привлекательный район для жилья и инвестиций.

Всего с районом Вальдебебас Мадрид пополнили 47 новых улиц. Первые жители с благодарностью отзываются об удобной инфраструктуре места. Много восхищенных отзывов собрали и жилищные условия: жилая застройка удивляет своим разнообразием — от многоэтажек и типовых таунхаусов до шикарных вилл по индивидуальным проектам.

Район Вальдебебас своей базой избрали в клубе “Реал Мадрид” (самая титулованная футбольная команда мира). Теперь там тренируются Криштиану Роналду и компания, в распоряжении клуба более 10 полей с естественным и искусственным газоном, а также медицинский центр, тренировочный зал и прочие спортивные сооружения. База клуба по площади занимает 1 200 000 м², это как 16 Красных площадей или два с половиной Ватикана. В Вальдебебас также переехал столичный Выставочный Центр (IFEMA) и местный Город Правосудия.

Новый район может похвастаться уникальным месторасположением. Он раскинулся вдоль зелёной долины и может называться по-настоящему экологичным. Среди природных красот выделяется Лесной Парк площадью более 80 гектаров. Внутри парка агрономы воспроизведут 10 типов лесного массива, всего будет высажено 206 тысяч деревьев и 183 тысячи кустов.

Кроме того, очень компактно и удобно расположены школы, медицинские учреждения и заведения общественного питания. Не отстает и логистика: Fintech District прочно соединён с центром Мадрида при помощи пригородной железнодорожной линии С1 (можно доехать до метро). Запущена сеть общественного транспорта, к услугам велосипедистов 27 километров велодорожек. На машине центра города можно быстро доехать по трассам R2, M40, M12 и M11. Ко всему прочему, совсем недалеко находится мадридский аэропорт Барахас.

Вальдебебас с Т4 (которая ведёт в аэропорт) будет соединять крупный мост. Это ещё один плюс для крупных корпораций и отелей, которые связывают своё будущее с новым районом. Будущий мост должен стать важным архитектурным достижением Мадрида: сооружение длиной 260 метров имеет по две полосы в каждую сторону и мощное ночное освещение.

Материал подготовлен при поддержке агентства испанской недвижимости Estate Spain.

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