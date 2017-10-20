В аэропорту «Пулково» начал работу новый российский авиаперевозчик «Азимут»

10 октября 2017 года аэропорт «Пулково Санкт-Петербург» принял первый рейс новой российской авиакомпании «Азимут». Перевозчик начал регулярное обслуживание авиапассажиров по маршрутам из Санкт-Петербурга в Краснодар и Ростов-на-Дону. Все рейсы выполняются ежедневно на самолетах «Сухой Суперджет 100» (SSJ-100).

«Краснодар и Ростов-на-Дону входят в десятку основных направлений с прямым обслуживанием из аэропорта «Пулково». За первые 9 месяцев 2017 года пассажиропоток на маршрутах составил 180 тысяч и 190 тысяч соответственно. Мы уверены, что новые рейсы «Азимута» будут пользоваться большим спросом, и авиакомпания постепенно увеличит свое присутствие в аэропорту Санкт-Петербурга», — отметил коммерческий директор УК аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северный столицы» Евгений Ильин.

Помимо новых рейсов «Азимута», регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар выполняются авиакомпаниями «Россия» и «Red Wings» и в Ростов-на-Дону — авиакомпаниями «Победа» и «Россия».

«Азимут» — новая российская авиакомпания юга России, расположенная в Ростове-на-Дону. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100.

Аэропорт «Пулково» предоставил услуги почти 11 миллионам пассажиров за первые 8 месяцев 2017 года, что на 24 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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