Русские не понимают, почему на Западе так возмущены поведением «помешанного на женщинах» американского кинопродюсера

В то время как число женщин, обвиняющих в сексуальном домогательстве голливудского продюсера Харви Вайнстайна, продолжает расти, есть одна страна, в которой общество, судя по всему, не верит в эти заявления и не придает им значения: Россия.

Подпись к изображению: Известный голливудский кинопродюсер Харви Вайнстайн в компании дам из артистических кругов, Беверли Хиллз, Калифорния, 11 января 2015 года



Как это нередко происходит, особенно если в истории замешаны Соединенные Штаты, Россия отреагировала на скандал, разразившийся по всей Америке и Европе, с недоверием и некоторым недоумением.

Подняв руку ко рту в жесте смущения, российская участница конкурса «Мисс вселенная», предстоящего в следующем месяце, Ксения Александрова, сказала журналистам, что в России не бывает ничего подобного, благодаря президенту Путину. Королева красоты не уточнила, как справляется с подобными проблемами Владимир Путин. Кандидат от России на звание «Мисс мира» Полина Попова согласилась с ней, заявив на прошлой неделе: «Все зависит от того, как женщина ведет себя с мужчиной. Достаточно просто держать правильную дистанцию, и все будет хорошо».

В Путинской России проблемы женщин были принесены в жертву в условиях растущей волны консерватизма в общественных настроениях, совпавшей по времени с расширением влияния могущественной Русской Православной Церкви. В феврале нынешнего года Путин декриминализировал некоторые проявления насилия в семье, а кроме того, в стране набирают силу дебаты о запрете абортов. Чуть более десяти лет назад сам Путин легкомысленно отзывался о скандале с сексуальным насилием, связанном с израильским президентом Моше Кацавом, который был обвинен, а затем и приговорен к лишению свободы, за изнасилование сотрудницы. Позже Кремль заявлял, что Путин просто пошутил, но смысл шутки был утрачен из-за неудачного перевода.

Что касается глубоко патриархального российского общества, СМИ отмечают, что обе стороны политического спектра выступили против жертв в скандале с Вайнстайном, где десятки женщин-знаменитостей обвиняют медиа-магната в целом ряде сексуальных правонарушений, от домогательств до изнасилований. Среди жертв есть имена из так называемого списка А, такие как Анджелина Джоли и Роуз МакГоуэн, хорошо известные в том числе и российской аудитории.

«Почему вы молчали все эти годы?», – с таким вопросом ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев заочно обратился к женщинам, которые утверждают, что Вайнстайн подвергал их сексуальному домогательству и оскорблял. «Что вам мешало в тот момент встать и сказать: «Я никогда не буду работать с этим человеком», или крикнуть: «Опасность», чтобы предупредить других».

Следует отметить, что телеканал «Дождь» является единственной в России формой независимого телевидения. Это тот самый телеканал, который недавно показал интервью с членом печально знаменитой «российской фермы интернет-троллей», которая якобы участвовала в попытке вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Среди других разоблачений, стало известно, что российские тролли, работавшие там, были обязаны смотреть американский сериал в жанре политической драмы «Карточный домик».

Прокремлевский интернет-таблоид и телеканал «Жизнь», освещавший эту историю с большим энтузиазмом, описал Вайнстайна, чья фамилия транслитерируется на русский язык как Вайнштейн (распространенная фамилия среди российских евреев), в почтительных и оправдательных выражениях, назвав его «секс-машиной», мужчиной, «помешанным на женщинах».

На главном государственном телеканале, ведущий Иван Ургант открыл свое вечернее ток-шоу на прошлой неделе с со скандала вокруг Вайнстайна. «Похоже, что в американском шоу-бизнесе можно сделать карьеру через постель», – пошутил Ургант перед своей аудиторией в студии. «У нас совсем не так», сказал он и добавил, также в шутку, что мужчина-охранник у входа в телецентр «Останкино» однажды предложил пропустить его в здание в обмен на сексуальные услуги.

В то время как скандальная история Вайнстайна поднимает вопросы о феномене изнасилования во всем мире и побуждает другие медиа, в том числе и журналистику, анализировать свое собственное поведение, Россия избегает подобного самоанализа. Вопросы сексуального домогательства и насилия в семье практически являются табу в России, хотя и первое и второе явления широко распространены.

Однако, зарождающееся феминистское движение России осудило обвинения в адрес жертв в деле Вайнстайна. Обращаясь к конкурсантке «Мисс Вселенная», которая поблагодарила Путина за то, что Россия свободна от подобных скандалов, активистка в области защиты прав женщин Алена попова сказала, что откровенное публичное обсуждение сексуальных домогательств стало признаком здорового общества. «Возможно, вы благодарите власти, поскольку наши женщины просто не говорят о сексуальном преследовании, которому они подвергаются, опасаясь, что их же в конце концов и объявят виновными», саркастически написала Попова на своей странице в Facebook.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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