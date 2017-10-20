Русские не понимают, почему на Западе так возмущены поведением «помешанного на женщинах» американского кинопродюсера

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В то время как число женщин, обвиняющих в сексуальном домогательстве голливудского продюсера Харви Вайнстайна, продолжает расти, есть одна страна, в которой общество, судя по всему, не верит в эти заявления и не придает им значения: Россия.

Подпись к изображениюИзвестный голливудский кинопродюсер Харви Вайнстайн в компании дам из артистических кругов, Беверли Хиллз, Калифорния, 11 января 2015 года
BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 11: (L-R) Recording artist Taylor Swift, musician Este Haim, actress Jaime King, producer Harvey Weinstein and recording artist Lorde attend The Weinstein Company & Netflix's 2015 Golden Globes After Party presented by FIJI Water, Lexus, Laura Mercier and Marie Claire at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2015 in Beverly Hills, California. (Photo by Angela Weiss/Getty Images for TWC)

Как это нередко происходит, особенно если в истории замешаны Соединенные Штаты, Россия отреагировала на скандал, разразившийся по всей Америке и Европе, с недоверием и некоторым недоумением.

Подняв руку ко рту в жесте смущения, российская участница конкурса «Мисс вселенная», предстоящего в следующем месяце, Ксения Александрова, сказала журналистам, что в России не бывает ничего подобного, благодаря президенту Путину. Королева красоты не уточнила, как справляется с подобными проблемами Владимир Путин. Кандидат от России на звание «Мисс мира» Полина Попова согласилась с ней, заявив на прошлой неделе: «Все зависит от того, как женщина ведет себя с мужчиной. Достаточно просто держать правильную дистанцию, и все будет хорошо».

В Путинской России проблемы женщин были принесены в жертву в условиях растущей волны консерватизма в общественных настроениях, совпавшей по времени с расширением влияния могущественной Русской Православной Церкви. В феврале нынешнего года Путин декриминализировал некоторые проявления насилия в семье, а кроме того, в стране набирают силу дебаты о запрете абортов. Чуть более десяти лет назад сам Путин легкомысленно отзывался о скандале с сексуальным насилием, связанном с израильским президентом Моше Кацавом, который был обвинен, а затем и приговорен к лишению свободы, за изнасилование сотрудницы. Позже Кремль заявлял, что Путин просто пошутил, но смысл шутки был утрачен из-за неудачного перевода.

Что касается глубоко патриархального российского общества, СМИ отмечают, что обе стороны политического спектра выступили против жертв в скандале с Вайнстайном, где десятки женщин-знаменитостей обвиняют медиа-магната в целом ряде сексуальных правонарушений, от домогательств до изнасилований. Среди жертв есть имена из так называемого списка А, такие как Анджелина Джоли и Роуз МакГоуэн, хорошо известные в том числе и российской аудитории.

«Почему вы молчали все эти годы?», – с таким вопросом ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев заочно обратился к женщинам, которые утверждают, что Вайнстайн подвергал их сексуальному домогательству и оскорблял. «Что вам мешало в тот момент встать и сказать: «Я никогда не буду работать с этим человеком», или крикнуть: «Опасность», чтобы предупредить других».

Следует отметить, что телеканал «Дождь» является единственной в России формой независимого телевидения. Это тот самый телеканал, который недавно показал интервью с членом печально знаменитой «российской фермы интернет-троллей», которая якобы участвовала в попытке вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Среди других разоблачений, стало известно, что российские тролли, работавшие там, были обязаны смотреть американский сериал в жанре политической драмы «Карточный домик».

Прокремлевский интернет-таблоид и телеканал «Жизнь», освещавший эту историю с большим энтузиазмом, описал Вайнстайна, чья фамилия транслитерируется на русский язык как Вайнштейн (распространенная фамилия среди российских евреев), в почтительных и оправдательных выражениях, назвав его «секс-машиной», мужчиной, «помешанным на женщинах».

На главном государственном телеканале, ведущий Иван Ургант открыл свое вечернее ток-шоу на прошлой неделе с со скандала вокруг Вайнстайна. «Похоже, что в американском шоу-бизнесе можно сделать карьеру через постель», – пошутил Ургант перед своей аудиторией в студии. «У нас совсем не так», сказал он и добавил, также в шутку, что мужчина-охранник у входа в телецентр «Останкино» однажды предложил пропустить его в здание в обмен на сексуальные услуги.

В то время как скандальная история Вайнстайна поднимает вопросы о феномене изнасилования во всем мире и побуждает другие медиа, в том числе и журналистику, анализировать свое собственное поведение, Россия избегает подобного самоанализа. Вопросы сексуального домогательства и насилия в семье практически являются табу в России, хотя и первое и второе явления широко распространены.

Однако, зарождающееся феминистское движение России осудило обвинения в адрес жертв в деле Вайнстайна. Обращаясь к конкурсантке «Мисс Вселенная», которая поблагодарила Путина за то, что Россия свободна от подобных скандалов, активистка в области защиты прав женщин Алена попова сказала, что откровенное публичное обсуждение сексуальных домогательств стало признаком здорового общества. «Возможно, вы благодарите власти, поскольку наши женщины просто не говорят о сексуальном преследовании, которому они подвергаются, опасаясь, что их же в конце концов и объявят виновными», саркастически написала Попова на своей странице в Facebook.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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