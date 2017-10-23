По планам НАТО Румыния играет ключевую роль в противостоянии с Россией

Ранее в этом месяце Румыния оказалась в центре внимания, потому что блок НАТО разместил новую многонациональную бригаду в городе Крайова. Её задача – противостоять российской угрозе в регионе.

На 63-м заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступая перед 300 парламентариями из 29 государств, заявил, что Альянс увеличит наземное, воздушное и военно-морское присутствие в Румынии, а размещение бригады в стране – «это часть ответных мер, принятых в связи с увеличением российского присутствия в Чёрном море».

Реакция Кремля не заставила себя долго ждать: Москва предупредила, что отправит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградскую область, чтобы противостоять растущему военному присутствию НАТО в Румынии.

Восточная граница НАТО остаётся самой неспокойной. Она призвана не допустить атаки на Западную Европу со стороны бывших республик СССР. Как следствие того, что Россия аннексировала Крым, НАТО разместил четыре батальона в Польше, Эстонии, Латвии и Литве для защиты восточного фланга.

Румыния стала последней деталью в этой мозаике безопасности – завершилось создание линии обороны, которая проходит вдоль восточной границы НАТО. Линия обороны начинается на севере, где Польша и страны Балтии готовятся отразить потенциальное нападение наземных войск России, а на юге она упирается в Чёрное море: здесь контратаковать будет Румыния.

Недавние события в Украине вынудили НАТО обратить внимание на возросшее стратегическое значение Чёрного моря и роль Румынии как ключевого игрока в регионе с точки зрения дипломатии и стратегии. На ежегодном заседании НАТО в Бухаресте была принята резолюция, подчёркивающая значение Черноморского региона для евроатлантической и мировой безопасности.

Румыния обрела стратегически важное значение для НАТО и определённо может извлечь из этого выгоду. Румыния – член НАТО и союзник США, и одна из важнейших военных баз в стране прошла полную модернизацию. В обновление базы ВВС «Михаил Когэлничану», которая находится рядом с румынским портом Констанца на Чёрном море, вложено 50 миллионов евро. Сейчас на базе находятся сотни американских солдат, танки и военная техника, и их количество будет расти. Армия США также использует эту базу для поддержки операций в Ираке.

На создание натовской системы ПРО в коммуне Девеселу было потрачено 680 миллионов евро, и это ещё одно крупное вложение в оборону Румынии. В России считают, что цель системы – российские вооружённые силы.

Румынский эксперт по международным отношениям Дан Дунгачиу сообщил местной газете, что стране идёт на пользу сотрудничество с «сильным и надёжным Альянсом, который предоставляет лучшую гарантию безопасности, на которую только может рассчитывать любое государство».

За преимущества приходится платить. Румыния на десятки миллионов долларов увеличила затраты на оборону и пополнила список всего из 5 стран НАТО, которые на военные нужды тратят 2 процента ВВП. Генеральный секретарь НАТО приветствовал решение Румынии и привёл страну в пример другим участникам Альянса.

Для выполнения задач НАТО Румыния не только тратит людские ресурсы и увеличивает военный бюджет, но и подвергает себя риску.

Бывший советник президента и глава Службы внешней разведки Румынии Клаудиу Сафтою в статье для газеты Libertatea отметил, что в связи с действиями Румынии Россия может принять ответные меры с применением войск.

«НАТО навешивает на Румынию мишень, а Россия смотрит на это через прицел», – предупредил Сафтою.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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